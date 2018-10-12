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«Человек, который удивил всех» включён в конкурсную программу фестиваля в Пиньяо

12 октября
2018 год

Новости кино >>
12 октября 2018
Картина Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех» участвует в конкурсе «Крадущиеся тигры» на Международном кинофестивале в китайском городе Пиньяо (Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon International Film Festival), стартовавшем 11 октября. Об этом сообщается на официальной странице фильма в социальной сети Facebook.

Соперниками российской ленты выступят «Воображаемая страна» Сью Хуа Ео (обладатель «Золотого леопарда» фестиваля в Локарно) «Груз» Огнена Главонича (Двухнедельник режиссёров, Каннский фестиваль), «Сони» Ивана Аира (Венецианский кинофестиваль, конкурс «Горизонты») и «Метеоры» Ромэна Лагуна (Кинофестиваль в Сан-Себастьяне, конкурс New Directors).

«Человек, который удивил всех» включён в конкурсную программу фестиваля в Пиньяо
фото: facebook.com

В смотре также участвует киноальманах Half the Sky, снятый женщинами-режиссёрами из разных стран. Среди них – Елизавета Стишова, победительница прошлогоднего фестиваля в Пиньяо с фильмом «Сулейман гора».

Основатель киносмотра – китайский режиссёр Цзя Джанкэ. Фестивальным директором является Марко Мюллер, руководивший ранее Венецианским, Римским, Туринским кинофестивалями, а также фестивалем в Локарно.
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