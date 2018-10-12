«Человек, который удивил всех» включён в конкурсную программу фестиваля в Пиньяо

Картина Натальи Меркуловой
и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех»
участвует в конкурсе «Крадущиеся тигры» на Международном кинофестивале в китайском городе Пиньяо (Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon International Film Festival), стартовавшем 11 октября. Об этом сообщается
на официальной странице фильма в социальной сети Facebook.
Соперниками российской ленты выступят «Воображаемая страна» Сью Хуа Ео
(обладатель «Золотого леопарда» фестиваля в Локарно) «Груз» Огнена Главонича
(Двухнедельник режиссёров, Каннский фестиваль), «Сони» Ивана Аира
(Венецианский кинофестиваль, конкурс «Горизонты») и «Метеоры» Ромэна Лагуна
(Кинофестиваль в Сан-Себастьяне, конкурс New Directors).
В смотре также участвует киноальманах Half the Sky
, снятый женщинами-режиссёрами из разных стран. Среди них – Елизавета Стишова
, победительница прошлогоднего фестиваля в Пиньяо с фильмом «Сулейман гора»
.
Основатель киносмотра – китайский режиссёр Цзя Джанкэ
. Фестивальным директором является Марко Мюллер
, руководивший ранее Венецианским, Римским, Туринским кинофестивалями, а также фестивалем в Локарно.
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