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Мэттью Макконахи поработает с Гаем Ричи

13 октября
2018 год

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13 октября 2018
Гай Ричи, который сейчас заканчивает работу над «Алладином», собирается снять британскую криминальную драму Toff Guys с участием Мэттью Макконахи, Кейт Бекинсейл и Генри Голдингом, сообщает Variety.

Мэттью Макконахи поработает с Гаем Ричи
фото: Getty Images

Речь в картине пойдет о противостоянии европейских гангстеров со «старыми криминальными деньгами» с современной индустрией по продаже марихуаны. Главный герой – британский наркобарон, который пытается обналичить средства своей высокодоходной империи и продать ее старой династии миллиардеров из Оклахомы.

Производство картины должно начаться осенью в Англии. Источники издания уверяют, что Toff Guys будут сделаны в стиле таких известных фильмов Гая Ричи, как «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш».
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