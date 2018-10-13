Мэттью Макконахи поработает с Гаем Ричи

Речь в картине пойдет о противостоянии европейских гангстеров со «старыми криминальными деньгами» с современной индустрией по продаже марихуаны. Главный герой – британский наркобарон, который пытается обналичить средства своей высокодоходной империи и продать ее старой династии миллиардеров из Оклахомы.
Производство картины должно начаться осенью в Англии. Источники издания уверяют, что Toff Guys будут сделаны в стиле таких известных фильмов Гая Ричи, как «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш».
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