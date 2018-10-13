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Райан Куглер возвращается в Ваканду

13 октября
2018 год

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13 октября 2018
Райан Куглер выступит режиссером и автором сценария сиквела «Черной пантеры», сообщает The Hollywood reporter.

Райан Куглер возвращается в Ваканду
фото: Andreas Rentz/Getty Images

Источники издания утверждают, что Куглер начнет писать сценарий в следующем году – так, чтобы к концу 2019-го или в начале 2020-го уже началось производство картины. Дата релиза ленты пока не сообщается. Сам Куглер сейчас занят работой над драмой «Неверный ответ» (Wrong Answer) c Майклом Би Джорданом, который также сыграл и в «Черной пантере» Эрика Киллмонгера, признанного изданием Business Insider лучшим злодеем киновселенной Marvel.

Первая «Черная пантера», режиссером которой также был Куглер, вышла на экраны в феврале 2018 года. Она получила крайне положительные отзывы критиков и собрала в прокате 1,3 млрд долларов, став вторым после новых «Мстителей» самым кассовым фильмом Marvel по итогам прошлого года.
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