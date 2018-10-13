Netflix профинансирует фильм Содерберга о «панамском досье»

Стриминг-сервис Netflix профинансирует и выпустит новую картину Стивена Содерберга «Прачечная
» (The Laundromat) о так называемом «панамском досье», сообщает Deadline
.
В 2016 году немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала расследование Международной организации журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), основанное на документах, полученных в результате «беспрецедентной утечки миллионов документов» из базы данных панамской компании Mossack Fonseca. Утечка, доказывающая связь высокопоставленных чиновников и известных деятелей с налоговыми махинациями, стала причиной политических и экономических скандалов по всему миру.
Фильм Содерберга будет основан на книге «Мир секретности: Панамские расследования незаконных денежных сетей мировой элиты» Джона Бернстайна, сценарий ленты написал Скотт З.Барнс
, с которым Содерберг работал над картинами «Заражение
» и «Побочный эффект
». В ленте сыграют Дэвид Швиммер
, Антонио Бандерас
, Гэри Олдман
и Мерил Стрип
.
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