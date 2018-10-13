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Netflix профинансирует фильм Содерберга о «панамском досье»

13 октября
2018 год

Новости кино >>
13 октября 2018
Стриминг-сервис Netflix профинансирует и выпустит новую картину Стивена Содерберга «Прачечная» (The Laundromat) о так называемом «панамском досье», сообщает Deadline.

Netflix профинансирует фильм Содерберга о «панамском досье»

В 2016 году немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала расследование Международной организации журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), основанное на документах, полученных в результате «беспрецедентной утечки миллионов документов» из базы данных панамской компании Mossack Fonseca. Утечка, доказывающая связь высокопоставленных чиновников и известных деятелей с налоговыми махинациями, стала причиной политических и экономических скандалов по всему миру.

Фильм Содерберга будет основан на книге «Мир секретности: Панамские расследования незаконных денежных сетей мировой элиты» Джона Бернстайна, сценарий ленты написал Скотт З.Барнс, с которым Содерберг работал над картинами «Заражение» и «Побочный эффект». В ленте сыграют Дэвид Швиммер, Антонио Бандерас, Гэри Олдман и Мерил Стрип.
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