Сара Полсон снимется в новом фильме режиссера «Поиска»

Картина расскажет про девочку-подростка, которая живет в полной изоляции. Неожиданно она узнает страшную тайну своей матери. Эту роль как раз и исполнит Сара Полсон.
Производство ленты начнется в конце октября. За проект отвечает студия Lionsgate. Сценарий фильма Аниш Чаганти написал вместе с Севом Охэнианом, с которым работал на «Поиске». Премьера скринлайф-триллера о пропаже 16-летней девочке состоялась на фестивале «Сандэнс», где он получил приз зрительских симпатий. Продюсером ленты выступал Тимур Бекмамбетов.
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