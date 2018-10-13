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Сара Полсон снимется в новом фильме режиссера «Поиска»

13 октября
2018 год

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13 октября 2018
Актриса Сара Полсон, известная по участию в сериале «Американская история ужасов» сыграет одну из главных ролей в новой картине «Беги» (Run) режиссера недавнего скринлайф-триллера «Поиск» Аниша Чаганти, сообщает Variety.

Сара Полсон снимется в новом фильме режиссера «Поиска»
фото: CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP/REX/SHUTTERSTOCK

Картина расскажет про девочку-подростка, которая живет в полной изоляции. Неожиданно она узнает страшную тайну своей матери. Эту роль как раз и исполнит Сара Полсон.

Производство ленты начнется в конце октября. За проект отвечает студия Lionsgate. Сценарий фильма Аниш Чаганти написал вместе с Севом Охэнианом, с которым работал на «Поиске». Премьера скринлайф-триллера о пропаже 16-летней девочке состоялась на фестивале «Сандэнс», где он получил приз зрительских симпатий. Продюсером ленты выступал Тимур Бекмамбетов.
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