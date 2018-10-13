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Рената Литвинова начинает съемки нового фильма

13 октября
2018 год

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13 октября 2018
Актриса и режиссер Рената Литвинова через неделю начинает съемки своего нового фильма «Северный ветер», сообщает агентство РИА Новости.

Рената Литвинова начинает съемки нового фильма

Спектакль-фантасмагория с одноименным названием стал режиссерским дебютом Литвиновой в театре. Он был поставлен по собственной пьесе актрисы на сцене МХТ имени Чехова в 2017 году. Литвинова сыграла в спектакле сразу несколько ролей, музыку для постановки написала Земфира, художником по костюмам выступил известный дизайнер Гриша Рубчинский. По словам режиссера, фильм «Северный ветер» не будет повторением спектакля.

«Это будет что-то новое, скорее продолжение пьесы», – сказала Литвинова РИА Новости.

Одну из ролей в картине сыграет дочь актрисы Ульяна. Съемки ленты пройдут на «Мосфильме» и продлятся до конца года.
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