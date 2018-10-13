Арабская ночь Гая Ричи

Кино-театр.ру представляет трейлер фэнтези-мюзикла «Аладдин»
, снятого признанным мастером авантюрных комедий Гаем Ричи
. В основу сюжета легла история, рассказанная в мультфильме Disney 1992 года
.
Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является никто иной как сам Аладдин.
Зрителей ждет увлекательное путешествие в Аграбу и встреча с любимыми героями: отважным Аладдином, обезьяной-воришкой Абу, удивительным и неунывающим Джином, независимой и гордой принцессой Жасмин, коварным Джафаром и его помощником говорящим попугаем Яго.
Главные роли в картине исполнили Мена Массоуд
, Наоми Скотт
, Уилл Смит
, Билли Магнуссен
, Назим Педрад
, Марван Кензари
, Нуман Аджар
и другие.
В российском прокате «Аладдин»
появится 23 мая 2019 года.
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