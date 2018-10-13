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Арабская ночь Гая Ричи

13 октября
2018 год

Новости кино >>
13 октября 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер фэнтези-мюзикла «Аладдин», снятого признанным мастером авантюрных комедий Гаем Ричи. В основу сюжета легла история, рассказанная в мультфильме Disney 1992 года.



Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является никто иной как сам Аладдин.

Зрителей ждет увлекательное путешествие в Аграбу и встреча с любимыми героями: отважным Аладдином, обезьяной-воришкой Абу, удивительным и неунывающим Джином, независимой и гордой принцессой Жасмин, коварным Джафаром и его помощником говорящим попугаем Яго.

Главные роли в картине исполнили Мена Массоуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Билли Магнуссен, Назим Педрад, Марван Кензари, Нуман Аджар и другие.

В российском прокате «Аладдин» появится 23 мая 2019 года.
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