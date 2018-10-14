ревью

Короткометражки с Ефремовым, Палем и Ясуловичем покажут в кино

Звезда «Американской истории ужасов» исполнит главную роль в новом сериале для Netflix.

Актриса получила главную роль в сериале «Наполеон и Жозефина».

Третий сезон «Настоящего детектива» выйдет в январе

Ролики фильмов

«Ни за что не сдамся»

Бывшая фотомодель крадёт своего шестилетнего сына у мужа-тирана и скрывается в глубокой провинции.