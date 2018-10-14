Третий сезон «Настоящего детектива» выйдет в январе

Действие новых серий будет происходить в штате Арканзас. Речь пойдёт о жутком преступлении в сердце плато Озарк: сюжет развернется вокруг тайны, последствия которой разыграются в трёх временных периодах.
Показ сериала начнется 13 января 2019 года. Всего в этом сезоне будет восемь эпизодов. Шоураннером, как и прежде, выступает Ник Пиццолатто, который также снял в качестве режиссера несколько эпизодов третьего «Настоящего детектива». Исполнительными продюсерами на проекте работали в числе прочих Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон – исполнители главных ролей в первом сезоне сериала.
обсуждение >>