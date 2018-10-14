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Третий сезон «Настоящего детектива» выйдет в январе

14 октября
2018 год

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14 октября 2018
Канал HBO наконец-то определился с датой премьеры третьего сезона «Настоящего детектива» с Махершалой Али и Стивеном Дорффом в главных ролях.

Третий сезон «Настоящего детектива» выйдет в январе
фото: HBO

Действие новых серий будет происходить в штате Арканзас. Речь пойдёт о жутком преступлении в сердце плато Озарк: сюжет развернется вокруг тайны, последствия которой разыграются в трёх временных периодах.

Показ сериала начнется 13 января 2019 года. Всего в этом сезоне будет восемь эпизодов. Шоураннером, как и прежде, выступает Ник Пиццолатто, который также снял в качестве режиссера несколько эпизодов третьего «Настоящего детектива». Исполнительными продюсерами на проекте работали в числе прочих Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон – исполнители главных ролей в первом сезоне сериала.
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Третий сезон «Настоящего детектива» выйдет в январе фотографии
Третий сезон «Настоящего детектива» выйдет в январе фотографии
Третий сезон «Настоящего детектива» выйдет в январе фотографии
Третий сезон «Настоящего детектива» выйдет в январе фотографии
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