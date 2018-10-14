Беренис Бежо станет Жозефиной Бонапарт

Французская актриса, номинантка на премию «Оскар» за фильм «Артист» Беренис Бежо исполнит главную роль в англоязычном сериале «Наполеон и Жозефина», сообщает Variety.
фото: Кадр из фильма "Артист"
Съемки начнутся в конце лета 2019 года во Франции. Всего в нем будет восемь эпизодов. Постановкой займутся как минимум два режиссера – с французской и с британской стороны. Их имена станут известны позже.
Производство сериала осуществляется британской компанией Eccose Films, работавшая над проектами «Хэмпстед» и «Любовницы», и базирующаяся в Париже Federation Entertainment. «Наполеон и Жозефина» выйдут в эфир французской общественной телерадиокомпании France Televisions, также выступающей сопродюсером проекта.
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