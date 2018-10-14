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Вернер Херцог изучит влияние комет на религию

14 октября
2018 год

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14 октября 2018
Немецкий режиссер Вернер Херцог занимается новым проектом «Огненный шар» (Fireball), в котором изучит влияние комет и метеоритов на мифологию и религию, сообщает Variety.

Вернер Херцог изучит влияние комет на религию
фото: Telluride Film Festival

В новом фильме прославленный документалист вновь поработает с известным геофизиком Клайвом Оппенхаймером, с которым они вместе делали ленту «Встречи на краю света», за которую Херцог получил свою первую и единственную номинацию на «Оскар», и недавний фильм «В самое пекло» для Netflix, в котором изучалось влияние на человечество вулканов.

В «Огненном шаре» Херцог и Оппенхаймер вновь совершат путешествие по миру и посетят места, которые могут дать представление о влиянии комет и метеоритов на происхождение и развитие жизни на Земле.
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