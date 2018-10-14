Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Эмма Робертс встанет на коньки

14 октября
2018 год

Новости кино >>
14 октября 2018
Звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс исполнил главную роль в сериале Spunning out для Netflix, сообщает Variety.

Эмма Робертс встанет на коньки
фото: кадр из сериала "Американская история ужасов"

Героиня Робертс – талантливая фигуристка Кэт Бейкер, которая достигла высот в одиночном катании, но, к сожалению, не смогла продолжить карьеру из-за травмы. Сдаваться девушка не собирается и решает попробовать себя в парном катании. На пути к славе и Олимпийским играм ей вместе со своим партнером придется пройти через финансовые проблемы, физические и душевные травмы.

Всего в сериале будет 10 эпизодов. Шоураннерами проекта выступают Саманта Стрэттон и Лара Олсен. Первая – сама бывшая фигуристка – работала над такими проектами, как «Положение дел», «По расчету» и недавним «Мистером Мерседесом», на счету второй – «Частная практика», «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение» и «Царство». Премьера сериала состоится на стриминг-сервисе Netflix, дата пока не известна.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Эмма Робертс (II)
фильмы
Американская история ужасовЦарствоЧастная практика

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Маргарита Юрьева
12 октября ушла из жизни актриса Маргарита Юрьева.
Юрий Мартюшин
10 октября ушёл из жизни актёр Юрий Мартюшин.

День рождения >>

Андрей Дебрин
Алексей Девотченко
Михаил Козаков
Ксения Лаврова-Глинка
Анна Нахапетова
Дмитрий Персин
Вячеслав Разбегаев
Лесь Сердюк
Вадим Спиридонов
Миа Васиковска
Лиллиан Гиш
Роджер Мур
Лори Петти
Макс Тириот
Бен Уишоу
Грег Эвигэн
все родившиеся 14 октября >>

Афиша кино >>

Примадонна
биография, драма, комедия
Великобритания, 2016
Лукас
боевик, триллер
Франция, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения
Россия, 2018
Галвестон
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2018
Дикая жизнь
драма
США, 2018
Закат
исторический фильм, мелодрама
Венгрия, Франция, 2018
Зимние братья
драма
Дания, Исландия, 2017
Лягушонок Риббит
детский фильм
Малайзия, США, 2014
Прогулка по Риму
приключения, семейное кино
Италия, 2017
Ученик чудовища
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Япония, 2015
Хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью