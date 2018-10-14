Эмма Робертс встанет на коньки

фото: кадр из сериала "Американская история ужасов"
Героиня Робертс – талантливая фигуристка Кэт Бейкер, которая достигла высот в одиночном катании, но, к сожалению, не смогла продолжить карьеру из-за травмы. Сдаваться девушка не собирается и решает попробовать себя в парном катании. На пути к славе и Олимпийским играм ей вместе со своим партнером придется пройти через финансовые проблемы, физические и душевные травмы.
Всего в сериале будет 10 эпизодов. Шоураннерами проекта выступают Саманта Стрэттон и Лара Олсен. Первая – сама бывшая фигуристка – работала над такими проектами, как «Положение дел», «По расчету» и недавним «Мистером Мерседесом», на счету второй – «Частная практика», «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение» и «Царство». Премьера сериала состоится на стриминг-сервисе Netflix, дата пока не известна.
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