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Короткометражки с Ефремовым, Палем и Ясуловичем покажут в кино

14 октября
2018 год

Новости кино >>
14 октября 2018
Кинокомпания «Пионер» запускает ежемесячный альманах «Русское краткое», куда войдут лучшие отечественные короткометражные фильмы. Первый сборник из пяти картин выйдет на экраны страны 19 октября, сообщает пресс-служба компании.



Каждый сборник будет состоять из пяти картин. Это как уже отмеченные на российских и международных кинофестивалях ленты, так и совершенно новые работы. Помимо работ начинающих режиссеров, в них будут представлены еще не знакомые широкой аудитории фильмы известных кинематографистов. Лучшие фильмы сборников «Русское краткое» будут представлены на специальном показе летом 2019 года, где зрительский фаворит станет обладателем денежного приза от кинокомпании Пионер.

В первый выпуск «Русского краткого» войдут трагикомедия Григория Константинопольского «Олеся», где герои Никиты Ефремова и Александра Паля сражаются за сердце таинственной красавицы, отмеченная многими фестивальными призами короткометражка Дарьи Власовой «Молоко» с участием Игоря Ясуловича, комедия «Не в форме» с Юлией Топольницкой, драма с Шамилем Хаматовым Carpe diem (Лови момент) и еще один фестивальный хит «Лео и Ураган».

Премьеры с участием специальных гостей состоятся в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары и других городах.
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