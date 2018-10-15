Джеффри Дин Морган и Дэвид Стрэтэйрн задумались о семье

Джеффри Дин Морган
, Дэвид Стрэтэйрн
, Джули Энн Эмери
и Джулиан Федер
(«По»
) получили главные роли в семейной драме «Уходи, Джо»
(Walkaway Joe), съёмки которого стартовали в приходе Сент-Джон-те-Баптист.
Согласно THR
, для актёра Тома Райта
лента стала режиссёрским дебютом. Сценарий написал Майкл Милилло
, который выступает также продюсером наряду с Рэйчел Макхейл
и Майнором Чилдерсом
. За производство фильма отвечает компания SwingLake Entertainment.
Зрителям поведают историю маловероятной дружбы подростка Далласа и бросившего его отца по имени Джо. Мальчик отправляется на поиски непутёвого родителя и в конце концов находит его, но отец, скрывающийся от своего прошлого, неохотно принимает сына.
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