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Джеффри Дин Морган и Дэвид Стрэтэйрн задумались о семье

15 октября
2018 год

Новости кино >>
15 октября 2018
Джеффри Дин Морган, Дэвид Стрэтэйрн, Джули Энн Эмери и Джулиан Федер («По») получили главные роли в семейной драме «Уходи, Джо» (Walkaway Joe), съёмки которого стартовали в приходе Сент-Джон-те-Баптист.


Согласно THR, для актёра Тома Райта лента стала режиссёрским дебютом. Сценарий написал Майкл Милилло, который выступает также продюсером наряду с Рэйчел Макхейл и Майнором Чилдерсом. За производство фильма отвечает компания SwingLake Entertainment.

Зрителям поведают историю маловероятной дружбы подростка Далласа и бросившего его отца по имени Джо. Мальчик отправляется на поиски непутёвого родителя и в конце концов находит его, но отец, скрывающийся от своего прошлого, неохотно принимает сына.
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