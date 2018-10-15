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Грабитель Лиам Нисон влюбится в Кейт Уолш

15 октября
2018 год

Новости кино >>
15 октября 2018
Лиаму Нисону и Кейт Уолш достались главные роли в триллере «Честный вор» (Honest Thief), уверяет Deadline.


По сюжету грабитель банка (Нисон) пытается встать на правильный путь из-за того, что влюбился в сотрудницу склада (Уолш), в котором он спрятал награбленное. Тем временем, за расследование ограбления берётся коррумпированный агент ФБР.

За постановку отвечает один из создателей сериала Netflix «Озарк» Марк Уильямс. Компанию Нисону и Уолш также составят Джеффри Донован, Джеффри Райт и, возможно, Джей Кортни. Съёмки начнутся в ноябре текущего года в Бостоне.
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