Грабитель Лиам Нисон влюбится в Кейт Уолш

Лиаму Нисону
и Кейт Уолш
достались главные роли в триллере «Честный вор»
(Honest Thief), уверяет Deadline
.
По сюжету грабитель банка (Нисон) пытается встать на правильный путь из-за того, что влюбился в сотрудницу склада (Уолш), в котором он спрятал награбленное. Тем временем, за расследование ограбления берётся коррумпированный агент ФБР.
За постановку отвечает один из создателей сериала Netflix «Озарк» Марк Уильямс
. Компанию Нисону и Уолш также составят Джеффри Донован
, Джеффри Райт
и, возможно, Джей Кортни
. Съёмки начнутся в ноябре текущего года в Бостоне.
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