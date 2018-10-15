Расселл Кроу, Наоми Уоттс и Сет Макфарлейн сыграют в сериале о харрасменте

Showtime и Blumhouse Television взялись за производство безымянного мини-сериала, посвящённого основателю и генеральному директору Fox News Роджеру Эйлсу
, ушедшему в отставку в июле 2016 года. Об этом сообщает издание Variety
.
Эйлса на малом экране воплотит Расселл Кроу
. Сиенна Миллер
станет его женой Элизабет, работавшей на компанию в качестве продюсера. Наоми Уоттс
сыграет бывшую сотрудницу Fox News Гретхен Карлсон, обвинившую магната в сексуальных домогательствах.
Сет Макфарлейн
предстанет в образе исполнительного директора Fox News Брайана Льюиса, который долгое время помогал Эйлсу и из-за разногласий с ним покинул пост в июле 2013-го. Саймон Макберни
сыграет Руперта Мердока, медиамагната и лидера 21st Century Fox и News Corp. Аннабелль Уоллис
досталась роль бывшего бухгалтера Fox News Лори Луны, у которой были длительные отношения с Эйлсом.
Съёмки сериала, который будет состоять из восьми эпизодов, стартуют в следующем году в Нью-Йорке. Основой для телешоу послужит биография Гэбриела Шермана «Самый громкий голос в комнате»
. Исполнительными продюсерами выступают Том Маккарти
, Джейсон Блум
, Алекс Меткалф
, Марси Уайзмен
, Джереми Голд
и Лайза Чезин
.
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