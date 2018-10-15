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Расселл Кроу, Наоми Уоттс и Сет Макфарлейн сыграют в сериале о харрасменте

15 октября
2018 год

Новости кино >>
15 октября 2018
Showtime и Blumhouse Television взялись за производство безымянного мини-сериала, посвящённого основателю и генеральному директору Fox News Роджеру Эйлсу, ушедшему в отставку в июле 2016 года. Об этом сообщает издание Variety.

Эйлса на малом экране воплотит Расселл Кроу. Сиенна Миллер станет его женой Элизабет, работавшей на компанию в качестве продюсера. Наоми Уоттс сыграет бывшую сотрудницу Fox News Гретхен Карлсон, обвинившую магната в сексуальных домогательствах.

Расселл Кроу, Наоми Уоттс и Сет Макфарлейн сыграют в сериале о харрасменте
фото: variety.com

Сет Макфарлейн предстанет в образе исполнительного директора Fox News Брайана Льюиса, который долгое время помогал Эйлсу и из-за разногласий с ним покинул пост в июле 2013-го. Саймон Макберни сыграет Руперта Мердока, медиамагната и лидера 21st Century Fox и News Corp. Аннабелль Уоллис досталась роль бывшего бухгалтера Fox News Лори Луны, у которой были длительные отношения с Эйлсом.

Съёмки сериала, который будет состоять из восьми эпизодов, стартуют в следующем году в Нью-Йорке. Основой для телешоу послужит биография Гэбриела Шермана «Самый громкий голос в комнате». Исполнительными продюсерами выступают Том Маккарти, Джейсон Блум, Алекс Меткалф, Марси Уайзмен, Джереми Голд и Лайза Чезин.
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