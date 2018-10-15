Объявлены итоги первого тура «Лавровой ветви»-2018

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Расселл Кроу, Наоми Уоттс и Сет Макфарлейн сыграют в сериале о харрасменте

15 октября

Грабитель Лиам Нисон влюбится в Кейт Уолш

Актёры сыграют в триллере «Честный вор», который поставит один из создателей сериала «Озарк» Марк Уильямс.