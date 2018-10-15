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Объявлены итоги первого тура «Лавровой ветви»-2018

15 октября
2018 год

Новости кино >>
15 октября 2018
Завершён первый тур ежегодной Национальной Премии «Лавровая ветвь». Стали известны восьмёрки фильмов, прошедших в следующий этап конкурса, в котором академики премии, 50 профессионалов неигрового кино, определят победителей во всех номинациях. Тройки финалистов будут объявлены 20 ноября текущего года, а торжественная церемония вручения состоится 12 декабря в Москве.

Согласно пресс-службе премии, в состав жюри первого тура вошли Виталий Манский, Алексей Ханютин, Александра Иванова, Елена Ласкари, Борис Караджев, Михаил Дегтярь, Ксения Шергова, Ирина Васильева, Виктория Белопольская и Андрей Ерастов. Состав большого жюри пополнился Денисом Шабаевым и Денисом Клеблеевым. На посту председателя совета Премии Манана Асламазян сменила Эдуарда Сагалаева.

«Знаешь, мама, где я был?»
фото: lavrdoc.ru

На звание лучшего арт-фильма претендуют «Знаешь, мама, где я был?» Лео Габриадзе, «Мира» Дениса Шабаева, «Гармония» Фредерика Пэкстона, «Книга моря» Алексея Вахрушева, «Обстоятельства места и времени» Дмитрия Кабакова, «Осёл» Анатолия Васильева, «Осколки звёзд сорвутся с неба и исчезнут» Петра Старостина и «Стена» Дмитрия Боголюбова.

Лучшим неигровым кинофильмом могут признать картины «Белая мама» Зоси Родкевич и Евгении Останиной, «В плену Города Грёз» Вадима Витовцева, «Вертолёты» Дмитрия Кубасова, «День Победы» Сергея Лозницы, «Оскар» Евгения Цымбала и Александра Смолянского, «Отец и сыновья из Кротово» Валерия и Евгения Соломиных, «Сын» Александра Абатурова и «Фатеич и море» Алины Рудницкой и Сергея Винокурова.

В восьмёрку телефильмов попали «Дно» Сергея Мирошниченко и Ангелины Голиковой, «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека» Олеси Фокиной, «Дело Андреевой» Елены Погребижской, «Кровавая Пасха» Сергея Ерженкова, «Мастерская» Сергея Карандашова, «Посиделки с инопланетянином» Ирины Васильевой, «Свидетели любви» Наталии Гугуевой и «Театральное дело» Катерины Гордеевой, Романа Супера и Виктора Вохминцева.

«День Победы»
фото: lavrdoc.ru

В номинацию «Лучший научно-популярный, просветительский фильм (им. Льва Николаева)» включены «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года» Сергея Нурмамеда, 1968.DIGITAL Михаила Зыгаря, Fucking Brain Дмитрия Завильгельского, «Авангард революции» Никиты Сарычева, «Еда по-советски» Бориса Караджева, «Кино-Око Дзиги Вертова» Сергея Тютина, «Мозг. Вторая вселенная» Юлии Киселёвой и «Теория взрыва» Андрея Истратова.

Среди лучших дебютов оказались ленты «Вырваться. История любви» Ольги Аверкиевой, «Инженер Федорович» Елены Мургановой, «Кроссворд» Софии Данилиной, «Куда идти» Марии Семёновой, «Минер» Марии Тихоновой, «Робин Чикас» Дениса Слепова, «Хей, бро!» Александра Элькана и «Яма» Сергея Замуруева.
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Неигровое/Документальное киноРоссийские кинопремии
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