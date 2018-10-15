Объявлены итоги первого тура «Лавровой ветви»-2018

Завершён первый тур ежегодной Национальной Премии «Лавровая ветвь»
. Стали известны восьмёрки фильмов, прошедших в следующий этап конкурса, в котором академики премии, 50 профессионалов неигрового кино, определят победителей во всех номинациях. Тройки финалистов будут объявлены 20 ноября текущего года, а торжественная церемония вручения состоится 12 декабря в Москве.
Согласно пресс-службе премии, в состав жюри первого тура вошли Виталий Манский
, Алексей Ханютин
, Александра Иванова
, Елена Ласкари
, Борис Караджев
, Михаил Дегтярь
, Ксения Шергова
, Ирина Васильева
, Виктория Белопольская
и Андрей Ерастов
. Состав большого жюри пополнился Денисом Шабаевым
и Денисом Клеблеевым
. На посту председателя совета Премии Манана Асламазян
сменила Эдуарда Сагалаева
.
На звание лучшего арт-фильма претендуют «Знаешь, мама, где я был?» Лео Габриадзе
, «Мира» Дениса Шабаева
, «Гармония» Фредерика Пэкстона
, «Книга моря» Алексея Вахрушева
, «Обстоятельства места и времени» Дмитрия Кабакова
, «Осёл» Анатолия Васильева
, «Осколки звёзд сорвутся с неба и исчезнут» Петра Старостина
и «Стена» Дмитрия Боголюбова
.
Лучшим неигровым кинофильмом могут признать картины «Белая мама» Зоси Родкевич
и Евгении Останиной
, «В плену Города Грёз» Вадима Витовцева
, «Вертолёты» Дмитрия Кубасова
, «День Победы» Сергея Лозницы
, «Оскар» Евгения Цымбала
и Александра Смолянского
, «Отец и сыновья из Кротово» Валерия
и Евгения Соломиных
, «Сын» Александра Абатурова
и «Фатеич и море» Алины Рудницкой
и Сергея Винокурова
.
В восьмёрку телефильмов попали «Дно» Сергея Мирошниченко
и Ангелины Голиковой
, «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека» Олеси Фокиной
, «Дело Андреевой» Елены Погребижской
, «Кровавая Пасха» Сергея Ерженкова
, «Мастерская» Сергея Карандашова
, «Посиделки с инопланетянином»
Ирины Васильевой, «Свидетели любви» Наталии Гугуевой
и «Театральное дело» Катерины Гордеевой
, Романа Супера
и Виктора Вохминцева
.
В номинацию «Лучший научно-популярный, просветительский фильм (им. Льва Николаева)» включены «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года» Сергея Нурмамеда
, 1968.DIGITAL Михаила Зыгаря
, Fucking Brain Дмитрия Завильгельского
, «Авангард революции» Никиты Сарычева
, «Еда по-советски»
Бориса Караджева, «Кино-Око Дзиги Вертова» Сергея Тютина
, «Мозг. Вторая вселенная» Юлии Киселёвой
и «Теория взрыва» Андрея Истратова
.
Среди лучших дебютов оказались ленты «Вырваться. История любви» Ольги Аверкиевой
, «Инженер Федорович» Елены Мургановой
, «Кроссворд» Софии Данилиной
, «Куда идти» Марии Семёновой
, «Минер» Марии Тихоновой
, «Робин Чикас» Дениса Слепова
, «Хей, бро!» Александра Элькана
и «Яма» Сергея Замуруева
.
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