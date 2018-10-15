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Аня Тейлор-Джой примерит «Острые козырьки»

15 октября
2018 год

Новости кино >>
15 октября 2018
Аня Тейлор-Джой присоединилась к команде пятого сезона «Острых козырьков». Кого она играет, пока информации нет. Об этом сообщает Deadline.

Аня Тейлор-Джой примерит «Острые козырьки»
фото: joblo.com

Сериал повествует о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века, в котором многолюдная семья Шелби стала одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени. Фирменным знаком группировки, промышлявшей грабежами и азартными играми, стали зашитые в козырьки лезвия.

В актёрский ансамбль входят Киллиан Мёрфи, Сэм Нилл, Хелен Маккрори, Аннабелль Уоллис, Томми Фланаган, Эйдан Гиллен и многие другие. Стивен Найт является шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером телешоу, а постановку новых эпизодов доверили Энтони Бирну.

Съёмки пятого сезона, который следует ожидать в будущем году, проходят в Манчестере. За производство отвечают Caryn Mandabach Productions и Tiger Aspect Productions.
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Аня Тейлор-Джой примерит «Острые козырьки» фотографии
Аня Тейлор-Джой примерит «Острые козырьки» фотографии
Аня Тейлор-Джой примерит «Острые козырьки» фотографии
Аня Тейлор-Джой примерит «Острые козырьки» фотографии
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