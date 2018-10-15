Аня Тейлор-Джой примерит «Острые козырьки»

Аня Тейлор-Джой
присоединилась к команде пятого сезона «Острых козырьков»
. Кого она играет, пока информации нет. Об этом сообщает Deadline
.
Сериал повествует о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века, в котором многолюдная семья Шелби стала одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени. Фирменным знаком группировки, промышлявшей грабежами и азартными играми, стали зашитые в козырьки лезвия.
В актёрский ансамбль входят Киллиан Мёрфи
, Сэм Нилл
, Хелен Маккрори
, Аннабелль Уоллис
, Томми Фланаган
, Эйдан Гиллен
и многие другие. Стивен Найт
является шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером телешоу, а постановку новых эпизодов доверили Энтони Бирну
.
Съёмки пятого сезона, который следует ожидать в будущем году, проходят в Манчестере. За производство отвечают Caryn Mandabach Productions и Tiger Aspect Productions.
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