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Тиму Роббинсу исполнилось 60 лет

16 октября
2018 год

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16 октября 2018
Сегодня, 16 октября, исполнилось 60 лет популярному американскому актёру, режиссёру, сценаристу и продюсеру Тиму Роббинсу, памятному зрителям по роли Энди Дюфрейна в «Побеге из Шоушенка».

Тиму Роббинсу исполнилось 60 лет

Тимоти Фрэнсис Роббинс родился 16 октября 1958 года в Вест-Ковине (штат Калифорния, США) и воспитывался в католической и чрезвычайно набожной семье экс-участника кантри-группы The Highwaymen Джила Роббинса и актрисы Мэри Роббинс. В возрасте 12 лет поступил в Theatre for the New City, где и оставался в течение семи лет, занимался в драматическом клубе колледжа. Некоторое время проучился в государственном нью-йоркском университете Платтсбурга, затем переехал в Лос-Анджелес и учился в U.C.L.A., здесь же он занялся спортом в команде по софтболу. В 1981-м выступил основателем «Актёрской банды» — труппы авангардного театра, ставившей Бертольда Брехта и Альфреда Джерри.

На телевидении дебютировал в сериале «Сент-Элсвер», а на большом экране впервые появился в картине «Игрушечные солдатики», вышедшем в 1984-м. Спустя год в комедии «Студенческие каникулы» он получил свою первую главную роль. В 1988 году состоялся его прорыв в большом кино, когда актёр сыграл у Рона Шелтона в бейсбольной комедии «Дархэмские быки». Настоящая слава к Роббинсу пришла в 1994-м благодаря роли Энди Дюфрейна в картине Фрэнка Дарабонта «Побег из Шоушенка», ставшей одной из лучших киноадаптаций произведений Стивена Кинга.

«Побег из Шоушенка»

На счету актёра более 70 ролей в кино и на телевидении. Он снялся в фильмах «Говард-утка», «Лучший стрелок», «Пять углов», «Эрик Викинг», «Лестница Иакова», «Человек-кадиллак», «Лихорадка джунглей», «Игрок», «Короткий монтаж», «Высокая мода», «Зицпредседатель», «Коэффициент интеллекта», «Нечего терять», «Дорога на Арлингтон», «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», «Миссия на Марс», «Фанатик», «Война миров», «Затура: Космическое приключение», «Тайная жизнь слов», «Город Эмбер: Побег», «Зелёный фонарь», а также сериалах «Санта Барбара», «Удивительные истории», «Детективное агентство "Лунный свет"», «Портландия», «На грани» и многих других.

В 1992 году дебютировал в качестве режиссёра, сняв политическую сатиру «Боб Робертс». Впоследствии поставил с десяток работ, включая фильмы «Мертвец идёт» и «Колыбель будет качаться». В 2004-м удостоен премии «Оскар» за лучшую роль второго плана в картине Клинта Иствуда «Таинственная река». Обладатель ещё 35 наград, среди которых три «Золотых глобуса», четыре премии Берлинале, звезда на Голливудской аллее славы, призы «Санденса», Каннского и Венецианского фестивалей. Два десятилетия прожил в гражданском браке с актрисой Сьюзан Сарандон. У них двое детей, пошедших по стопам родителей.
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