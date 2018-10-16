«Богемская рапсодия» стартует в российских кинотеатрах IMAX за неделю до широкого проката

«Богемская рапсодия» Брайана Сингера
и Декстера Флетчера
будет доступна к просмотру эксклюзивно в формате IMAX с 26 октября
, за шесть дней до широкого проката во всех кинотеатрах России. Об этом сообщает пресс-служба корпорации IMAX.
Биографическая драма о легендарной группе Queen
и их выдающемся вокалисте Фредди Меркьюри
(Рами Малек
) повествует о пути к успеху, взлётах и падениях, творческом поиске, дружбе и любви. Названием для киноленты послужила написанная Меркьюри композиция Bohemian Rhapsody из альбома 1975 года A Night At The Opera.
Компанию Малеку в картине, которая выйдет в широкий прокат 1 ноября
, составили Майк Майерс
, Джозеф Мадзелло
, Эйдан Гиллен
, Люси Бойнтон
и Том Холландер
.
обсуждение >>