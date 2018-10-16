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«Богемская рапсодия» стартует в российских кинотеатрах IMAX за неделю до широкого проката

16 октября
2018 год

Новости кино >>
16 октября 2018
«Богемская рапсодия» Брайана Сингера и Декстера Флетчера будет доступна к просмотру эксклюзивно в формате IMAX с 26 октября, за шесть дней до широкого проката во всех кинотеатрах России. Об этом сообщает пресс-служба корпорации IMAX.



Биографическая драма о легендарной группе Queen и их выдающемся вокалисте Фредди Меркьюри (Рами Малек) повествует о пути к успеху, взлётах и падениях, творческом поиске, дружбе и любви. Названием для киноленты послужила написанная Меркьюри композиция Bohemian Rhapsody из альбома 1975 года A Night At The Opera.

Компанию Малеку в картине, которая выйдет в широкий прокат 1 ноября, составили Майк Майерс, Джозеф Мадзелло, Эйдан Гиллен, Люси Бойнтон и Том Холландер.
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