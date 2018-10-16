Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Второй сезон мультсериала «Три кота» увидят зрители 170 стран

16 октября
2018 год

Новости кино >>
16 октября 2018
«СТС Медиа» продала второй сезон анимационного сериала «Три кота», состоящий из 52 серий по пять минут, компании Viacom International.

Согласно пресс-службе «СТС Медиа», мультфильм будет транслироваться на международных версиях телеканала Nick Jr.’s, которые доступны в более чем 170 странах, включая Великобританию, страны Бенилюкса, Германию, Швейцарию, Австрию, Грецию, Индонезию, Вьетнам, Филиппины, Австралию, Новую Зеландию, страны Скандинавии, Италию, Португалию, Анголу, Кабо-Верде, Гвинею-Биссау, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи, Экваториальную Гвинею, Францию, Израиль, страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточную Азии, Индию, Аравийский полуостров, Южную Корею, Россию и СНГ.

Второй сезон мультсериала «Три кота» увидят зрители 170 стран

«Три кота» (в международном прокате Kid-E-Cats) – это история о трёх котятах по имени Коржик, Компот и Карамелька (в международной версии герои получили имена Cookie, Pudding и Candy), которые всегда полны энергии, энтузиазма и готовы к приключениям. Их безграничная фантазия помогает найти самый смешной и изобретательный выход из любой ситуации. Сталкиваясь с увлекательными задачками, они учатся обдумывать свои решения, прежде чем действовать – но всегда остаётся доля весёлого безрассудства.

«Мы рады, что всемирная популярность проекта "Три кота" столь велика, что показ и второго сезона пройдёт практически во всех странах мира. Наши партнёры интересуются, когда можно будет получить третий — могу сказать, что мы активно работаем над этим. И делаем всё, чтобы новые серии этой замечательной истории оказались столь же любимыми нашими юными зрителями, как и первые два сезона», — заявил генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Улица» признана лучшим дневным сериалом
Поиск по меткам
АнимацияРоссийские сериалы
персоны
Вячеслав Муругов
фильмы
Три кота

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Степан Пучинян
15 октября ушёл из жизни режиссёр Степан Пучинян.
Маргарита Юрьева
12 октября ушла из жизни актриса Маргарита Юрьева.
Юрий Мартюшин
10 октября ушёл из жизни актёр Юрий Мартюшин.

День рождения >>

Андрей Аверков
Олег Алмазов
Наталья Батрак
Андрейс Жагарс
Софья Игнатова
Геннадий Казачков
Юрий Киреев
Александр Парра
Станислав Эрклиевский
Линда Дарнелл
Эльза Зильберштейн
Анджела Лэнсбери
Келли Мартин
Тим Роббинс
Эли Семун
Коринна Харфаух
все родившиеся 16 октября >>

Афиша кино >>

Примадонна
биография, драма, комедия
Великобритания, 2016
Лукас
боевик, триллер
Франция, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения
Россия, 2018
Галвестон
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2018
Дикая жизнь
драма
США, 2018
Закат
исторический фильм, мелодрама
Венгрия, Франция, 2018
Зимние братья
драма
Дания, Исландия, 2017
Лягушонок Риббит
детский фильм
Малайзия, США, 2014
Прогулка по Риму
приключения, семейное кино
Италия, 2017
Ученик чудовища
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Япония, 2015
Хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью