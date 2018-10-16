Второй сезон мультсериала «Три кота» увидят зрители 170 стран

«СТС Медиа» продала второй сезон анимационного сериала «Три кота»
, состоящий из 52 серий по пять минут, компании Viacom International.
Согласно пресс-службе «СТС Медиа», мультфильм будет транслироваться на международных версиях телеканала Nick Jr.’s, которые доступны в более чем 170 странах, включая Великобританию, страны Бенилюкса, Германию, Швейцарию, Австрию, Грецию, Индонезию, Вьетнам, Филиппины, Австралию, Новую Зеландию, страны Скандинавии, Италию, Португалию, Анголу, Кабо-Верде, Гвинею-Биссау, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи, Экваториальную Гвинею, Францию, Израиль, страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточную Азии, Индию, Аравийский полуостров, Южную Корею, Россию и СНГ.
«Три кота» (в международном прокате Kid-E-Cats) – это история о трёх котятах по имени Коржик, Компот и Карамелька (в международной версии герои получили имена Cookie, Pudding и Candy), которые всегда полны энергии, энтузиазма и готовы к приключениям. Их безграничная фантазия помогает найти самый смешной и изобретательный выход из любой ситуации. Сталкиваясь с увлекательными задачками, они учатся обдумывать свои решения, прежде чем действовать – но всегда остаётся доля весёлого безрассудства.
«Мы рады, что всемирная популярность проекта "Три кота" столь велика, что показ и второго сезона пройдёт практически во всех странах мира. Наши партнёры интересуются, когда можно будет получить третий — могу сказать, что мы активно работаем над этим. И делаем всё, чтобы новые серии этой замечательной истории оказались столь же любимыми нашими юными зрителями, как и первые два сезона», —
заявил генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов
.
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