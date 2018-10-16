Никита Панфилов сел на мотоцикл

В Сочи стартовали съёмки остросюжетного детектива «Лихач» производства «Киностудии КИТ» с Никитой Панфиловым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
В центре сюжета Сергей Сотников (Панфилов): ему 37 лет и он – заместитель начальника уголовного розыска Сочи. За любовь к быстрой и экстремальной езде он получил прозвище Лихач. Упрямый, справедливый и уверенный в себе Сотников за годы работы сумел установить контроль над преступностью. Он давно мог возглавить уголовный розыск и даже стать начальником полиции, но работа в кабинете – не для него. В городе происходят и убийства, и грабежи, и разбойные нападения, но ни одно преступление не остаётся без внимания Лихача.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«Его все называют Лихачом. Это прозвище оправдывает всё его нутро: он по жизни лихач – всегда и во всём. Мне нравится, что он бесшабашный человек, который живёт не по правилам, хотя он полицейский и должен жить по уставу. Он – раздолбай: ему около 40 лет, но в душе он – мальчишка, который всё ещё пытается починить дедовский мотоцикл. Его фишка в том, что он гоняет по городу только на мотоцикле, пренебрегая машиной. И когда в Сочи приезжает проверка из Москвы, то для всего начальства Лихач – кость в горле. Всегда интересно играть персонажей, которые не такие как все», – рассказал о своей роли Никита Панфилов.
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