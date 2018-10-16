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«Дракула» от создателей «Шерлока» получил зелёный свет

16 октября
2018 год

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16 октября 2018
Канал BBC One и потоковый сервис Netflix дали добро на съёмки трёхсерийного первого сезона сериала «Дракула», который задумали ещё летом прошлого года создатели «Шерлока» Марк Гэтисс и Стивен Моффат, уверяет THR.

«Дракула» от создателей «Шерлока» получил зелёный свет
фото: tvguide.com

В основу нового телепроекта будет положен одноимённый роман ирландского писателя Брэма Стокера, написанный в 1897 году. Главный герой этого произведения – вампир граф Дракула.

Каждый эпизод сериала будет длиться 90 минут, в таком же формате выходил и «Шерлок». За производство отвечает студия Hartswood Films, а исполнительными продюсерами вместе с Моффатом и Гэтиссом выступают Сью Верту и Бен Ирвинг.
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