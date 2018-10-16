«Дракула» от создателей «Шерлока» получил зелёный свет

Канал BBC One и потоковый сервис Netflix дали добро на съёмки трёхсерийного первого сезона сериала «Дракула»
, который задумали ещё летом прошлого года создатели «Шерлока» Марк Гэтисс
и Стивен Моффат
, уверяет THR
.
В основу нового телепроекта будет положен одноимённый роман ирландского писателя Брэма Стокера
, написанный в 1897 году. Главный герой этого произведения – вампир граф Дракула.
Каждый эпизод сериала будет длиться 90 минут, в таком же формате выходил и «Шерлок». За производство отвечает студия Hartswood Films, а исполнительными продюсерами вместе с Моффатом и Гэтиссом выступают Сью Верту
и Бен Ирвинг
.
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