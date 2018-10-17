«Том и Джерри» нацелились на большие экраны

Анимационное подразделение Warner Bros., успешно выступающее с франшизой «Лего Фильм
», собирается продолжить линейку своих проектов анимационно-игровым фильмом по популярному мультсериалу «Том и Джерри
», сообщает The Hollywood reporter
.
Постановщиком ленты может выступить режиссер «Фантастической четверки
» 2005 года Тим Стори
, с которым сейчас ведутся переговоры.
Помимо «Тома и Джерри» студия также реанимирует и другое анимационное наследие. Режиссер Крис Коламбус
в качестве креативного продюсера работает сейчас над полнометражным мультфильмом про Скуби-Ду.
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