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Два российских анимационных фильма номинированы на «азиатский Оскар»

17 октября
2018 год

Новости кино >>
17 октября 2018
Российские фильмы «Гофманиада» и «Знаешь, мама, где я был?» стали номинантами на кинопремию Азиатского-Тихоокенского региона (Asia Pacific Screen Awards), сообщается на официальном сайте награды.

Два российских анимационных фильма номинированы на «азиатский Оскар»
фото: Кадр из фильма "Знаешь, мама, где я был?"

«Долгострой» студии «Союзмультфильм» по сказкам Гофмана и снятая Лео Габриадзе трогательная лента по рассказам его отца, знаменитого художника и сценариста Резо Габриадзе, представлены в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Вместе с ними на премию номинированы японские ленты «Мирай из будущего» Мамору Хосоды и «Укрась прощальное утро цветами обещания» Мари Окада, а также тайваньская картина «На дороге к счастью» Сун Суньинь.

Кроме того, награду в категории «Культурное разнообразие», которая вручается под патронажем ЮНЕСКО претендует якутская лента «Царь-птица» Эдуарда Новикова, в апреле отмеченная главным призом Московского Международного кинофестиваля. Также в числе номинантов на кинопремию Азиатско-Тихоокеанского региона каннская лауреатка Самал Еслямова, сыгравшая главную роль в фильме Сергея Дворцевого «Айка», созданном в копродукции России, Казахстана, Китая, Германии и Польши.

Церемония вручения наград пройдет 29 ноября в Брисбене.
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персоны
Леван ГабриадзеРеваз ГабриадзеСергей ДворцевойСамал ЕслямоваЭдуард НовиковМамору Хосода
фильмы
АйкаГофманиадаЗнаешь, мама, где я был?Мирай из будущегоУкрась прощальное утро цветами обещанияЦарь-птица

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