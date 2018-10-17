Два российских анимационных фильма номинированы на «азиатский Оскар»

Российские фильмы «Гофманиада
» и «Знаешь, мама, где я был?
» стали номинантами на кинопремию Азиатского-Тихоокенского региона (Asia Pacific Screen Awards), сообщается на официальном сайте
награды.
«Долгострой» студии «Союзмультфильм» фото: Кадр из фильма "Знаешь, мама, где я был?"
по сказкам Гофмана и снятая Лео Габриадзе трогательная лента
по рассказам его отца, знаменитого художника и сценариста Резо Габриадзе
, представлены в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Вместе с ними на премию номинированы японские ленты «Мирай из будущего
» Мамору Хосоды
и «Укрась прощальное утро цветами обещания
» Мари Окада
, а также тайваньская картина «На дороге к счастью
» Сун Суньинь
.
Кроме того, награду в категории «Культурное разнообразие», которая вручается под патронажем ЮНЕСКО претендует якутская лента «Царь-птица
» Эдуарда Новикова
, в апреле отмеченная главным призом Московского Международного кинофестиваля
. Также в числе номинантов на кинопремию Азиатско-Тихоокеанского региона каннская лауреатка Самал Еслямова
, сыгравшая главную роль в фильме Сергея Дворцевого
«Айка
», созданном в копродукции России, Казахстана, Китая, Германии и Польши.
Церемония вручения наград пройдет 29 ноября в Брисбене.
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