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Иван Батарев сделает выбор между счастьем близких и долгом

17 октября
2018 год

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17 октября 2018
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки детектива «Немедленное реагирование», производства «Киностудии КИТ» (входит в «Газпром-медиа») по заказу телеканала НТВ, сообщает пресс-служба студии.

Иван Батарев сделает выбор между счастьем близких и долгом
фото: Пресс-служба канала НТВ

Сериал расскажет о капитане полиции Александре Осокине, котором придется сделать нелегкий выбор – между счастьем близких и служебным долгом. Он – командир группы Немедленного Реагирования. Прибыв на очередной экстренный вызов, группа оказывается под перекрёстным огнём наркоторговцев. В перестрелке получает тяжёлое ранение прапорщик Порс, а старший лейтенант Зуев погибает. Ситуация осложняется тем, что с места происшествия пропала сумка с крупной суммой денег. Осокину удаётся найти пропавшие деньги. Но перед ним встаёт моральный выбор: сдать деньги в полицию или использовать их, чтобы помочь близким.

Главную роль в ленте играет Иван Батарев, режиссером выступает Владимир Койфман, снимавший сериалы «Авария», «Морские дьяволы» и «Такая работа», генеральными продюсерами проекта являются Джаник Файзиев и Рафаел Минасбекян.
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Иван Батарев сделает выбор между счастьем близких и долгом фотографии
Иван Батарев сделает выбор между счастьем близких и долгом фотографии
Иван Батарев сделает выбор между счастьем близких и долгом фотографии
Иван Батарев сделает выбор между счастьем близких и долгом фотографии
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