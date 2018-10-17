Мультсериал «Тима и Тома» выйдет на франкоговорящих территориях



фото: пресс-служба ГК "Рики"

Коммерческая компания GO-N International приобрела права на дистрибуцию анимационного сериала для дошкольников «» на франкоговорящих территориях, сообщает пресс-служба группы компаний «Рики», которая участвует в производстве сериала.Сделка состоялась 16 октября в Каннах на рынке телевизионного контента MIPCOM-2018 в рамках объединённого стенда российского контента «Made In Russia», организованного Российским экспортным центром (РЭЦ). Партнёры подписали соглашение о дистрибуции первого сезона анимационного сериала для дошкольников «Тима и Тома», 52 эпизода по 5 минут каждый.«Тима и Тома» – совместный проект Группы Компаний «Рики» и АО «Центральное телевидение», производства Студии Компьютерной Анимации «Петербург». В сериале рассказывается история дружбы бегемотика Тимы и слонёнка Томы, которые живут в мире, полном чудес, вместе со своими удивительными друзьями – любопытными кроликами, дружелюбными поросятами, спортивным медведем и изобретательной лисичкой.