Кира Найтли сыграет в фильме про конкурс «Мисс мира»

Кира Найтли
записалась в команду фильма «Недостойное поведение»
(Misbehaviour), который поставит обладательница премии BAFTA Филиппа Лоуторп
.
Согласно Variety
, в картине также сыграют Гугу Мбата-Роу
и Джесси Бакли
. Сценарий написала Ребекка Фрайн
при участии Гэби Чьяппе
, а продюсером выступает Сьюзанн Мэки
. Компания Pathé выступит дистрибьютором ленты в Великобритании, Франции и Швейцарии. Информации о роли Найтли и дате релиза пока нет.
Фильм, основанный на реальных событиях, поведает о закулисье конкурса «Мисс мира» 1970 года, проходившего в лондонском Альберт-холле, и жительнице Гренады Дженнифер Хостен
, ставшей первой темнокожей женщиной в истории, получившей этот титул из рук ведущего шоу Боба Хоупа
. Будет затронут и эпизод с активистками Женского освободительного движения, которые с целью помешать проведению трансляции конкурса прорвались на сцену концертного зала. А всё потому, что такие мероприятия якобы унизительны для женщин.
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