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Кира Найтли сыграет в фильме про конкурс «Мисс мира»

18 октября
2018 год

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18 октября 2018
Кира Найтли записалась в команду фильма «Недостойное поведение» (Misbehaviour), который поставит обладательница премии BAFTA Филиппа Лоуторп.

Согласно Variety, в картине также сыграют Гугу Мбата-Роу и Джесси Бакли. Сценарий написала Ребекка Фрайн при участии Гэби Чьяппе, а продюсером выступает Сьюзанн Мэки. Компания Pathé выступит дистрибьютором ленты в Великобритании, Франции и Швейцарии. Информации о роли Найтли и дате релиза пока нет.

Боб Хоуп и Дженнифер Хостен
фото: eonline.com

Фильм, основанный на реальных событиях, поведает о закулисье конкурса «Мисс мира» 1970 года, проходившего в лондонском Альберт-холле, и жительнице Гренады Дженнифер Хостен, ставшей первой темнокожей женщиной в истории, получившей этот титул из рук ведущего шоу Боба Хоупа. Будет затронут и эпизод с активистками Женского освободительного движения, которые с целью помешать проведению трансляции конкурса прорвались на сцену концертного зала. А всё потому, что такие мероприятия якобы унизительны для женщин.
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