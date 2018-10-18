«Гримм» обзаведётся феминистским спин-оффом

У сериала «Гримм»
, закрытого телеканалом NBC после шести сезонов, появится спин-офф. Об этом сообщает издание TVLine
.
На сей раз весь сюжет будет закручен вокруг пока безымянного женского персонажа. Не останутся без дела и актёры, снимавшиеся в оригинале. Но пока имена потенциальных участников не называются.
Над сценарием будущего сериала корпит Мелисса Гленн
(«Железный кулак»
), которая выступает исполнительным продюсером наряду с Тоддом Миллинером
и Шоном Хейсом
. За производство отвечают Universal TV и Hazy Mills Prods, принимавшие участие в создании «Гримма».
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