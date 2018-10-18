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«Гримм» обзаведётся феминистским спин-оффом

18 октября
2018 год

Новости кино >>
18 октября 2018
У сериала «Гримм», закрытого телеканалом NBC после шести сезонов, появится спин-офф. Об этом сообщает издание TVLine.

На сей раз весь сюжет будет закручен вокруг пока безымянного женского персонажа. Не останутся без дела и актёры, снимавшиеся в оригинале. Но пока имена потенциальных участников не называются.

«Гримм» обзаведётся феминистским спин-оффом

Над сценарием будущего сериала корпит Мелисса Гленн («Железный кулак»), которая выступает исполнительным продюсером наряду с Тоддом Миллинером и Шоном Хейсом. За производство отвечают Universal TV и Hazy Mills Prods, принимавшие участие в создании «Гримма».
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«Гримм» обзаведётся феминистским спин-оффом фотографии
«Гримм» обзаведётся феминистским спин-оффом фотографии
«Гримм» обзаведётся феминистским спин-оффом фотографии
«Гримм» обзаведётся феминистским спин-оффом фотографии
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