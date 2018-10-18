Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Голливуд опять повернёт не туда

18 октября
2018 год

Новости кино >>
18 октября 2018
Киностудия Constantin Film всерьёз задумалась над перезапуском некогда популярной хоррор-серии «Поворот не туда», уверяет Deadline.

Режиссёром ленты назначен Майк П. Нельсон, сценарий напишет автор оригинала Алан Макэлрой, а продюсером выступит Роберт Калцер.

Голливуд опять повернёт не туда

Хоррор 2003 года повествует об опаздывающем на учёбу студенте-медике, который в Западной Вирджинии решает объехать образовавшуюся на шоссе пробку и поворачивает в чащу леса, где случайно врезается в машину заблудившихся подростков. Оба автомобиля выходят из строя, и тинейджерам не остаётся ничего другого, кроме как устроить пешую прогулку до ближайшего поселения. Впоследствии на ребят открывает охоту семейка каннибалов. В фильме, заработавшем 30 миллионов долларов при производственном бюджете в 12, сыграли Элайза Душку, Джереми Систо, Десмонд Харрингтон, Кевин Зегерс, Эмманюэль Шрики и другие актёры. Всего на счету серии шесть частей.

Создатели перезапуска решили изменить концепцию. Вместо каннибалов зрителей попытаются напугать до чёртиков изолированной группой людей, живущих по отличным от общепринятых законам.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
ремейкфраншизаХоррор
персоны
Элайза ДушкуКевин ЗегерсЭмманюэль КрикДжереми СистоДесмонд Харрингтон
фильмы
Поворот не тудаПоворот не туда 2Поворот не туда 3Поворот не туда 4

фотографии >>
Голливуд опять повернёт не туда фотографии
Голливуд опять повернёт не туда фотографии
Голливуд опять повернёт не туда фотографии
Голливуд опять повернёт не туда фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Машатков
14 октября ушёл из жизни актёр Александр Машатков.
Степан Пучинян
14 октября ушёл из жизни режиссёр Степан Пучинян.

День рождения >>

Сергей Безруков
Константин Бутаев
Юлия Вознесенская
Лидия Драновская
Ульяна Иващенко
Олег Масленников-Войтов
Дмитрий Орловский
Ольга Сизова
Виктория Чернышёва
Жан-Клод Ван Дамм
Андреа Дель Бока
Клаус Кински
Мелина Меркури
Джордж К. Скотт
Мириам Хопкинс
Зак Эфрон
все родившиеся 18 октября >>

Афиша кино >>

Примадонна
биография, драма, комедия
Великобритания, 2016
Лукас
боевик, триллер
Франция, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения
Россия, 2018
Галвестон
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2018
Дикая жизнь
драма
США, 2018
Закат
исторический фильм, мелодрама
Венгрия, Франция, 2018
Зимние братья
драма
Дания, Исландия, 2017
Лягушонок Риббит
детский фильм
Малайзия, США, 2014
Прогулка по Риму
приключения, семейное кино
Италия, 2017
Ученик чудовища
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Япония, 2015
Хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью