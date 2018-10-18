Голливуд опять повернёт не туда

Киностудия Constantin Film всерьёз задумалась над перезапуском некогда популярной хоррор-серии «Поворот не туда»
, уверяет Deadline
.
Режиссёром ленты назначен Майк П. Нельсон
, сценарий напишет автор оригинала Алан Макэлрой
, а продюсером выступит Роберт Калцер
.
Хоррор 2003 года повествует об опаздывающем на учёбу студенте-медике, который в Западной Вирджинии решает объехать образовавшуюся на шоссе пробку и поворачивает в чащу леса, где случайно врезается в машину заблудившихся подростков. Оба автомобиля выходят из строя, и тинейджерам не остаётся ничего другого, кроме как устроить пешую прогулку до ближайшего поселения. Впоследствии на ребят открывает охоту семейка каннибалов. В фильме, заработавшем 30 миллионов долларов при производственном бюджете в 12, сыграли Элайза Душку
, Джереми Систо
, Десмонд Харрингтон
, Кевин Зегерс
, Эмманюэль Шрики
и другие актёры. Всего на счету серии шесть частей.
Создатели перезапуска решили изменить концепцию. Вместо каннибалов зрителей попытаются напугать до чёртиков изолированной группой людей, живущих по отличным от общепринятых законам.
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