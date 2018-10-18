Александр Сокуров представит в Санкт-Петербурге фильм «Глубокие реки»

25 октября
в рамках КАРО.Арт в петербургском кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» состоится специальный показ картины Владимира Битокова «Глубокие реки»
. Фильм своего ученика представит режиссёр Александр Сокуров
, сообщает пресс-служба мероприятия.
По сюжету семейной драмы младший сын возвращается домой, чтобы помочь отцу и братьям выполнить прибыльный заказ по заготовке леса. За время его отсутствия ничего не изменилось: непосильный труд ради куска хлеба, противостояние с жителями соседнего посёлка, неумение членов семьи выразить свою любовь и понимание самым родным людям. И река, которая в любой момент разольётся и смоет стоящий на самом её берегу отчий дом. На фестивале «Кинотавр-2018» лента разделила с «Кислотой»
приз за лучший дебют.
В фильме много кабардинской речи. «Я не мог представить, как мои герои говорят на литературном русском. Для меня оказался важен конфликт языков — конфликт между младшим братом, который говорит только по-русски, и его семьей», —
рассказал режиссёр в интервью журналу «Сеанс». Сокуров помогал Битокову
на всех этапах, и именно ему принадлежит заслуга, что картина вообще состоялась.
Билеты на показ можно приобрести здесь
.
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