Александр Сокуров представит в Санкт-Петербурге фильм «Глубокие реки»

ревью

Фильм об одном из самых известных преступлений конца XIX века.

Папарацци застали их в Мексике

Буддист, спасатель и неудавшийся муж Риз Уизерспун: Что мы знаем о Джейке Джилленхоле

Телешоу, стартовавшее на Netflix пять лет назад, продержалось семь сезонов.

Сериал «Оранжевый — хит сезона» завершится в 2019 году

Ролики фильмов

«Ласточка»

Месть тем, из-за кого она несправедливо попала в тюрьму на 18 лет.