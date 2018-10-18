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Александр Сокуров представит в Санкт-Петербурге фильм «Глубокие реки»

18 октября
2018 год

Новости кино >>
18 октября 2018
25 октября в рамках КАРО.Арт в петербургском кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» состоится специальный показ картины Владимира Битокова «Глубокие реки». Фильм своего ученика представит режиссёр Александр Сокуров, сообщает пресс-служба мероприятия.

Александр Сокуров представит в Санкт-Петербурге фильм «Глубокие реки»

По сюжету семейной драмы младший сын возвращается домой, чтобы помочь отцу и братьям выполнить прибыльный заказ по заготовке леса. За время его отсутствия ничего не изменилось: непосильный труд ради куска хлеба, противостояние с жителями соседнего посёлка, неумение членов семьи выразить свою любовь и понимание самым родным людям. И река, которая в любой момент разольётся и смоет стоящий на самом её берегу отчий дом. На фестивале «Кинотавр-2018» лента разделила с «Кислотой» приз за лучший дебют.

В фильме много кабардинской речи. «Я не мог представить, как мои герои говорят на литературном русском. Для меня оказался важен конфликт языков — конфликт между младшим братом, который говорит только по-русски, и его семьей», — рассказал режиссёр в интервью журналу «Сеанс». Сокуров помогал Битокову на всех этапах, и именно ему принадлежит заслуга, что картина вообще состоялась.

Билеты на показ можно приобрести здесь.
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