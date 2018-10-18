Сериал «Оранжевый — хит сезона» завершится в 2019 году

«Оранжевый — хит сезона»
завершится седьмым сезоном в 2019 году. На официальной странице сериала в твиттере
опубликовано видео, в котором звёзды телешоу попрощались со своими зрителями.
«После семи сезонов пришло время выйти из тюрьмы. Я буду скучать по всем оторвам Личфилда и восхитительной команде, с которой мы работали. Моё сердце оранжевое, но оно становится чёрным», —
цитирует издание IndieWire
шоураннера Дженджи Коэн
.
Сериал, основанный на автобиографической книге Пайпер Керман
, стартовал на Netflix в 2013 году. На его счету две премии «Эмми» и ещё более 40 престижных наград.
По сюжету Пайпер Чепман (Тейлор Шиллинг
), молодая женщина из благополучной семьи, живущей в Нью-Йорке, попадает в тюрьму на 15 месяцев за пособничество своей бывшей возлюбленной Алекс Воуз (Лора Препон
), которая занималась контрабандой наркотиков. В тюрьме Пайпер знакомится с интересными женщинами трудной судьбы и встречает свою бывшую девушку, которая также отбывает наказание. Постепенно она понимает, что её окружают люди с поломанными судьбами, сложными дилеммами за спиной, трагедиями. Все проблемы друзей Пайпер, оставшихся на свободе и погрязших в своих переживаниях, на фоне тюремного быта стали казаться ей надуманными и жалкими.
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