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Сериал «Оранжевый — хит сезона» завершится в 2019 году

18 октября
2018 год

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18 октября 2018
«Оранжевый — хит сезона» завершится седьмым сезоном в 2019 году. На официальной странице сериала в твиттере опубликовано видео, в котором звёзды телешоу попрощались со своими зрителями.

«После семи сезонов пришло время выйти из тюрьмы. Я буду скучать по всем оторвам Личфилда и восхитительной команде, с которой мы работали. Моё сердце оранжевое, но оно становится чёрным», — цитирует издание IndieWire шоураннера Дженджи Коэн.

Сериал «Оранжевый — хит сезона» завершится в 2019 году

Сериал, основанный на автобиографической книге Пайпер Керман, стартовал на Netflix в 2013 году. На его счету две премии «Эмми» и ещё более 40 престижных наград.

По сюжету Пайпер Чепман (Тейлор Шиллинг), молодая женщина из благополучной семьи, живущей в Нью-Йорке, попадает в тюрьму на 15 месяцев за пособничество своей бывшей возлюбленной Алекс Воуз (Лора Препон), которая занималась контрабандой наркотиков. В тюрьме Пайпер знакомится с интересными женщинами трудной судьбы и встречает свою бывшую девушку, которая также отбывает наказание. Постепенно она понимает, что её окружают люди с поломанными судьбами, сложными дилеммами за спиной, трагедиями. Все проблемы друзей Пайпер, оставшихся на свободе и погрязших в своих переживаниях, на фоне тюремного быта стали казаться ей надуманными и жалкими.
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Оранжевый — хит сезона

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Сериал «Оранжевый — хит сезона» завершится в 2019 году фотографии
Сериал «Оранжевый — хит сезона» завершится в 2019 году фотографии
Сериал «Оранжевый — хит сезона» завершится в 2019 году фотографии
Сериал «Оранжевый — хит сезона» завершится в 2019 году фотографии
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