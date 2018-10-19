Снова «Мажор»: Павел Прилучный возвращается к расследованиям

Кино-театр.ру представляет трейлер заключительного сезона сериала «Мажор»
. Постановщиком эпизодов выступил Игорь Твердохлебов
(«Свидетели»
).
Игорь Соколовский давно перестал быть тем Мажором, для которого служба в полиции – вынужденная «ссылка». Давняя смерть матери и недавнее убийство отца – два события, определившие его дальнейшую жизнь – могут быть раскрыты во многом благодаря этой службе. Мажор растет как профессионал, ежедневно работая над раскрытием различных преступлений, но расследование главной драмы его жизни ставит перед ним новые задачи. Чтобы отомстить за смерть отца, он в совершенстве овладел бизнес-стратегиями, чтобы найти и наказать убийцу матери, ему нужно освоить нечто совершенно новое. И самое сложное при этом – остаться в рамках закона. В поисках преступника Мажор окажется у черты, но останутся ли у него законные средства, чтобы наказать убийцу?
«Третий сезон состоит из 16 серий. Снимать такое количество материала сложно как для группы, так и для актёров
– поделился режиссёр, – это более ста смен, но благодаря сработанному актёрскому составу, благодаря тому, как хорошо актеры знают своих персонажей, насколько вжились в роли и привыкли к образам – нам всем вместе удалось найти оригинальные и интересные решения сцен, которые, мы уверены, никого не оставят равнодушным. При этом формат не изменился: это горизонтально-вертикальный сериал; есть линии героев, остались линии расследований. Мы постарались затронуть темы, актуальные для сегодняшнего дня. Третий сезон гораздо более динамичный, чем предыдущие
».
Роли в сериале исполнили Павел Прилучный
, Карина Разумовская
, Дмитрий Шевченко
, Любовь Аксёнова
, Александр Обласов
, Дмитрий Лысенков
, Игорь Черневич
, Михаил Елисеев
, Анна Цуканова-Котт
, Дана Абызова
, Игорь Жижикин
и другие.
«Новый сезон – новый вызов
, - рассказал Павел Прилучный. - В новом сезоне создатели сериала поставили моего героя перед очередным вызовом – та безудержная месть, которая началась в предыдущем сезоне, должна быть переосмыслена моим персонажем. Осознать, что месть – это путь в никуда; вокруг только сильнее рушатся судьбы дорогих и близких людей. Еще сильнее мой герой вынужден выбирать между двумя любимыми женщинами – он по-прежнему мучается от невозможно выбора, когда любишь двоих и при этом каждой причиняешь боль. Мне кажется, это уже не история того мажора, которого все помнят, а история человека, прошедшего многие потери, человека, осознающего ответственность за судьбы близких. В этом сезоне ставки высоки, все герои доведены до крайней точки, когда нужно выбирать между жизнью и смертью
».
Премьера третьего сезона сериала «Мажор»
состоится совсем скоро на Первом канале.
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