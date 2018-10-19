«Белку и Стрелку» покажут в Китае

На международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM, прошедшем в Каннах с 15 по 18 октября, анимационная студия «КиноАтис» заключила договор о продаже прав на демонстрацию 104 серий анимационного сериала франшизы «Белка и Стрелка
» c китайской кинопрокатной компанией Beijing Time Flying Fish Culture Media Co, LTD на территорию Китая, сообщает пресс-служба студии.
«Китайские дистрибьюторы возлагают большие надежды на сериалы франшизы «Белка и Стрелка». Для них представляет интерес подлинность истории, которая лежит в основе проекта. Нужно отметить, что права на сериал франшизы уже были проданы для показа на ведущих мировых каналах, таких как Fox Networks Group Latin America (National Geographic Partners), Canal + и многих других. Результатом успешной реализации проекта на международном рынке стало сотрудничество с крупной китайской кинопрокатной компанией Beijing Time Flying Fish Culture Media Co, LTD. Китайские партнеры очень заинтересованы в качественной анимационной продукции преимущественно для размещения на цифровых платформах
», – цитирует пресс-служба слова генерального директора и продюсера «КиноАтис» Вадима Сотскова
.
Релиз намечен на зиму 2019 года. Также китайские партнеры готовы к сотрудничеству с российской компанией для реализации новых эпизодов, которые сейчас находятся на стадии производства.
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