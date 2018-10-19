«Белку и Стрелку» покажут в Китае

анонс

В детективном сериале будет 24 серии.

Новый исполнительный директор организации пока не назначен.

Снова «Мажор»: Павел Прилучный возвращается к расследованиям

18 октября

Сериал «Оранжевый — хит сезона» завершится в 2019 году

Телешоу, стартовавшее на Netflix пять лет назад, продержалось семь сезонов.