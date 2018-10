«Белку и Стрелку» покажут в Китае

На международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM, прошедшем в Каннах с 15 по 18 октября, анимационная студия «КиноАтис» заключила договор о продаже прав на демонстрацию 104 серий анимационного сериала франшизы « Белка и Стрелка » c китайской кинопрокатной компанией Beijing Time Flying Fish Culture Media Co, LTD на территорию Китая, сообщает пресс-служба студии.», – цитирует пресс-служба слова генерального директора и продюсера «КиноАтис» Вадима Сотскова Релиз намечен на зиму 2019 года. Также китайские партнеры готовы к сотрудничеству с российской компанией для реализации новых эпизодов, которые сейчас находятся на стадии производства.