Антон Малышев покинул Фонд кино

Антон Малышев покинул пост исполнительного директора Фонда кино, который возглавлял с 2013 года. Об этом Малышев написал на своей странице в Facebook.
фото: Фонд кино
«Сегодня я закончил работу в Фонде кино. За эти пять с половиной лет сделано много хорошего. Налажена работа системы электронного учёта кинобилетов, доля российского кино достигла немыслимых 30%, в малых городах открыты сотни кинозалов, расширяется сеть региональных кинокомиссий, в ряде территорий запущен механизм рибейтов, серьёзно вырос наш киноэкспорт. На базе Фонда сформирован оборотный капитал, разработана ставшая отраслевым стандартом система экспертизы и принятия решений. Но, главное, нам вместе удалось изменить отношение зрителя к русскому кино. Искренне благодарю попечителей, партнёров, экспертов и команду Фонда кино за доверие и поддержку!» – отметил Малышев.
В конце августа этого года правительство РФ утвердило новый устав Фонда кино, по которому больший контроль над организацией получило Министерство культуры РФ. Оно же теперь формирует список кандидатов на должность исполнительного директора Фонда кино. Самого директора утверждает Правительство РФ. Ранее СМИ сообщали о том, что Фонд кино может возглавить нынешняя глава Музея кино Лариса Солоницына, однако ее кандидатура пока так и не была утверждена.
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