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Начались съёмки «Стажеров» для НТВ

19 октября
2018 год

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19 октября 2018
В Москве стартовали съёмки детектива «Стажёры» производства «Киностудии КИТ» (входит в «Газпром-медиа») по заказу телеканала НТВ, сообщает пресс-служба студии.

Начались съёмки «Стажеров» для НТВ
фото: Киностудия КИТ

Это история про четверых стажёров, мечтающих стать лучшими оперативниками, однако к профессии им придётся идти трудной дорогой – уже на учебной практике молодые люди поймут, какая нелёгкая служба была ими избрана.

«Впервые в истории телеканала НТВ мы провели такой масштабный молодёжный кастинг. Более трёх месяцев мы искали героев, которые станут четвёркой стажёров. Ребята, которых мы отобрали, пока новые лица, без кинорепутации, и мы в них, безусловно, верим. Кстати, стажёры не только в кадре, но и за кадром – для моего коллеги Илья Силаева – это первый большой проект. Я занимаюсь работой с актёрами, Илья ставит экшн-сцены: драки, погони. Также впервые для канала мы выйдем за границы жанра детектива – у нас будет очень ироничная история, при этом не лишенная конфликта и остросюжетности», – цитирует пресс-служба слова режиссера Олега Ларина.

Стажёры, три парня и одна девушка, вчерашние выпускники юрфака, попадают на практику в обычный ОВД под началом капитана Ремизова.
Ремизов – циничный оперативник, привыкший к крутым порядкам как в лихих «90-х», они – дети поколения Y.

На практике стажёры узнают обратную, нелицеприятную сторону работы полиции, но и сам Ремезов тоже многому учится у них, возвращаясь к, казалось бы, забытым и порой наивным идеалам своей молодости.

В сериале, состоящем из 24 эпизодов, сыграют Андрей Чубченко, Игорь Пазыч, Линда Лапиньш, Дмитрий Смирнов, Азамат Нигманов, Александр Андриенко, Галина Польских, Михаил Дорожкин, Тамара Сёмина, Дмитрий Мухамадеев и другие.
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