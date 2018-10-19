Телеканал ТВ-3 запускает документальный проект о самых громких российских преступлениях



фото: Пресс-служба ТВ-3

Телеканал ТВ-3 и студия «Амурские волны» запускают документальный проект «», в котором рассматриваются самые громкие преступления, совершённые в России за последние годы. Первый эпизод появится в эфире 25 октября в 23.00, сообщает пресс-служба телеканала.Первый эпизод расскажет о деле Коэна: в 2011 году во Владивостоке 26-летняя Галина Колядзинская пришла к себе домой – и пропала без вести. Через несколько лет её бойфренда Виктора Коэна осудили за её убийство, хотя во время следствия не нашли ни тела, ни каких-либо его фрагментов. Семья Галины до сих пор уверена, что она жива, а Виктор невиновен.», – отмечает исполнительный продюсер проекта Александр Уржанов.Всего в проекте будет девять часовых фильмов, каждый из которых посвящен отдельному делу. В центре эпизодов – история «ангарского маньяка», дело «Синих китов», расследование пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и другие громкие дела последних лет.