Телеканал ТВ-3 запускает документальный проект о самых громких российских преступлениях

Телеканал ТВ-3 и студия «Амурские волны» запускают документальный проект «Это реальная история», в котором рассматриваются самые громкие преступления, совершённые в России за последние годы. Первый эпизод появится в эфире 25 октября в 23.00, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба ТВ-3
Первый эпизод расскажет о деле Коэна: в 2011 году во Владивостоке 26-летняя Галина Колядзинская пришла к себе домой – и пропала без вести. Через несколько лет её бойфренда Виктора Коэна осудили за её убийство, хотя во время следствия не нашли ни тела, ни каких-либо его фрагментов. Семья Галины до сих пор уверена, что она жива, а Виктор невиновен.
«В этих фильмах есть о чём поговорить и над чем подумать, Их герои – не свихнувшиеся маньяки и не людоеды, а простые люди, на месте которых мог оказаться каждый из нас. Выбор, который они сделали, обусловлен очень понятными жизненными обстоятельствами. Криминальная интрига фильмов – это лишь повод рассказать о нашей жизни, о нашей стране и о нас самих. Их интонация и формат очень отличаются от всего того, к чему мы привыкли на российском ТВ. И я верю, что такой язык будет понятен и интересен зрителю», – отмечает исполнительный продюсер проекта Александр Уржанов.
Всего в проекте будет девять часовых фильмов, каждый из которых посвящен отдельному делу. В центре эпизодов – история «ангарского маньяка», дело «Синих китов», расследование пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и другие громкие дела последних лет.
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