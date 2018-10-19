Независимые аниматоры снимают мультфильм по рассказу Уильяма Сарояна

Независимые аниматоры Владимир Вишняков, Маша Бондарь и режиссер Илья Юдович работают над полнометражным пластилиновым мультфильмом «Счастье мое» по рассказу Уильяма Сарояна «Лето белого коня». На завершение работы группа собирает средства на краудфандинговой платформе indiegogo.com.
фото: indiegogo.com
«Это фильм о смелости украсть свою мечту и о смелости вернуть назад лошадь, которую ты украл. О мудрости прощения и горечи потерь. О старой родине. О бесконечности неба и о счастье нестись галопом по свежей траве до самого горизонта, до четырёх кипарисов на самом его краю. Мы работаем над фильмом уже несколько лет, сделано уже очень много и сейчас мы приближаемся к завершению съёмочной части нашей работы», – отмечает творческая группа проекта.
Над картиной, помимо перечисленных аниматоров и режиссера, работают оператор Павел Уханов, художник Руслан Земсков. Все персонажи созданы на основе шарнирных конструкций, которые сделал мастер анимационной куклы Игорь Хилов.
На платформе создатели ленты собирают средства на озвучание, композитинг и цветокоррекцию. Звуковые ландшафты и речь героев при этом планируется записывать в Армении.
«Все герои фильма будут говорить между собой на западно-армянском диалекте армянского языка. Такими написал их Сароян, и мы считаем важным сохранить их такими. На языке же зрителей, не говорящих по-армянски, историю будет рассказывать закадровый персонаж, имеющий к ней непосредственное отношение. Поэтому, а так же чтобы записать достоверные звуковые ландшафты, мы планируем звукозаписывающую экспедицию в Армению», – подчеркивает съемочная группа.
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