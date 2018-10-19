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Независимые аниматоры снимают мультфильм по рассказу Уильяма Сарояна

19 октября
2018 год

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19 октября 2018
Независимые аниматоры Владимир Вишняков, Маша Бондарь и режиссер Илья Юдович работают над полнометражным пластилиновым мультфильмом «Счастье мое» по рассказу Уильяма Сарояна «Лето белого коня». На завершение работы группа собирает средства на краудфандинговой платформе indiegogo.com.

Независимые аниматоры снимают мультфильм по рассказу Уильяма Сарояна
фото: indiegogo.com

«Это фильм о смелости украсть свою мечту и о смелости вернуть назад лошадь, которую ты украл. О мудрости прощения и горечи потерь. О старой родине. О бесконечности неба и о счастье нестись галопом по свежей траве до самого горизонта, до четырёх кипарисов на самом его краю. Мы работаем над фильмом уже несколько лет, сделано уже очень много и сейчас мы приближаемся к завершению съёмочной части нашей работы», – отмечает творческая группа проекта.

Над картиной, помимо перечисленных аниматоров и режиссера, работают оператор Павел Уханов, художник Руслан Земсков. Все персонажи созданы на основе шарнирных конструкций, которые сделал мастер анимационной куклы Игорь Хилов.

На платформе создатели ленты собирают средства на озвучание, композитинг и цветокоррекцию. Звуковые ландшафты и речь героев при этом планируется записывать в Армении.

«Все герои фильма будут говорить между собой на западно-армянском диалекте армянского языка. Такими написал их Сароян, и мы считаем важным сохранить их такими. На языке же зрителей, не говорящих по-армянски, историю будет рассказывать закадровый персонаж, имеющий к ней непосредственное отношение. Поэтому, а так же чтобы записать достоверные звуковые ландшафты, мы планируем звукозаписывающую экспедицию в Армению», – подчеркивает съемочная группа.
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