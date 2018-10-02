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Фестиваль экспериментального кино объявил победителей

2 октября
2018 год

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2 октября 2018
III Московский международный фестиваль экспериментального кино, который проходил с 26 по 30 сентября на пяти площадках Москвы (Электротеатр Станиславский, Центр документального кино, Новое Пространство Театра Наций, Дом кино, музей «Гараж»), объявил победителей.

Фестиваль экспериментального кино объявил победителей
фото: "Номер с видом на кокос"

Главный приз получила новая работа тайского художника Тулапон Саеньяроен «Номер с видом на кокос». В фильме иностранец Алекс, оказавшись пляжном городке Бангсен на востоке Таиланда, решает пренебречь наставлениям гида, искусственного интеллекта Канья, и исследовать город самостоятельно – фантазируя и выходя за рамки привычного.

Специальным упоминанием жюри отметило «Решительный аргумент Δ Солнечная гора» режиссера из Тегерана Бахар Нооризаде. Приз компании Kodak получила работа «Солнечный камень» Луис Хендерсон и Филипа Сезар.

В жюри фестиваля в этом году входили искусствовед, куратор, директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова, американский кинематографист, художник и критик Кевин Б. Ли и художник, куратор, кандидат искусствоведения, куратор Музея Современного Искусства «Гараж» Екатерина Лазарева.
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