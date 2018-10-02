Фестиваль экспериментального кино объявил победителей



фото: "Номер с видом на кокос"

III Московский международный фестиваль экспериментального кино, который проходил с 26 по 30 сентября на пяти площадках Москвы (Электротеатр Станиславский, Центр документального кино, Новое Пространство Театра Наций, Дом кино, музей «Гараж»), объявил победителей.Главный приз получила новая работа тайского художника». В фильме иностранец Алекс, оказавшись пляжном городке Бангсен на востоке Таиланда, решает пренебречь наставлениям гида, искусственного интеллекта Канья, и исследовать город самостоятельно – фантазируя и выходя за рамки привычного.Специальным упоминанием жюри отметило «» режиссера из Тегерана. Приз компании Kodak получила работа «В жюри фестиваля в этом году входили искусствовед, куратор, директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства, американский кинематографист, художник и критики художник, куратор, кандидат искусствоведения, куратор Музея Современного Искусства «Гараж»