Национальная Медиа Группа инвестирует в «Притяжение 2»

анонс

Артист скончался на 80-м году жизни.

Энсел Эльгорт попадет в «Вестсайдскую историю»

Гран-при смотра получил «Номер с видом на кокос».

1 октября

Умер Шарль Азнавур

Французский шансонье, композитор, поэт и актёр кино скончался на 95-м году жизни.