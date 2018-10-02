Национальная Медиа Группа инвестирует в «Притяжение 2»

Национальная Медиа Группа зарегистрировала новую компанию «НМГ Студия», основной сферой деятельности ООО «НМГ Студия» является инвестирование в контентные проекты и расширение присутствия НМГ в сегменте кинопроизводства, сообщает пресс-служба холдинга.
фото: Съемки фильма "Притяжение 2"
Первым проектом новой студии станет картина «Притяжение 2» Федора Бондарчука. Национальная Медиа Группа выступит сопродюсером ленты – наряду с компаниями Art Pictures Studio, «Водород» и телеканалом «Россия 1». Ранее НМГ выступала сопродюсером фильма «Лед», который также производился компаниями Art Pictures Studio и «Водород».
«Мы делаем следующий шаг в сторону расширения присутствия НМГ на рынке кинопроизводства. «НМГ Студия» займется инвестированием в качественный российский контент, способный успешно конкурировать как на российской, так и международной арене», – цитирует пресс-служба генерального директора НМГ Ольгу Паскину.
Национальная Медиа Группа была создана в 2008 году Холдинг включает в себя Первый канал, РЕН ТВ, «Пятый канал» и «78», газеты «Известия», «Спорт-экспресс», «Metro-Петербург», а также мультимедийный информационный центр IZ.ru. В 2014 году холдинг вышел на рынок производства телевизионного и киноконтента за счет приобретения доли в компании Art Pictures Vision.
В 2016 году НМГ заключила партнерство с Viasat World по развитию в России каналов группы. В 2018 году к НМГ присоединились телеканалы Sony Turbo, Sony Sci-fi и Sony Channel, осуществляющие вещание на территории России. В этом году Национальной Медиа Группой была реализована индустриальная инициатива ОТТ-сервиса «Витрина ТВ», а также была создана стриминг-платформа More.TV.
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