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Умер Роман Карцев

2 октября
2018 год

Новости кино >>
2 октября 2018
Артист эстрады, театра и кино Роман Карцев скончался на 80-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на внучку Карцева Веронику Евстигнееву.

Умер Роман Карцев

Дата и время похорон пока не определены.

Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. С 1962 по 1969 выступал в Ленинградском театре миниатюр под руководством А.И.Райкина. В 1970 году вместе со своим постоянным партнером Виктором Ильченко стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Тогда же вместе с Ильченко и Михаилом Жванецким организовал Одесский театр миниатюр.

В 1972-м начал работать в Московском театре миниатюр. Также снимался в кино. в числе картин с его участием – «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи», сериал «Мастер и Маргарита».
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персоны
Михаил ЖванецкийВиктор ИльченкоРоман КарцевАркадий Райкин
фильмы
Мастер и МаргаритаНебеса обетованныеСобачье сердцеСтарые клячи

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