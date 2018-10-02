Умер Роман Карцев

Артист эстрады, театра и кино Роман Карцев скончался на 80-м году жизни, сообщает ТАСС
со ссылкой на внучку Карцева Веронику Евстигнееву.
Дата и время похорон пока не определены.
Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. С 1962 по 1969 выступал в Ленинградском театре миниатюр под руководством А.И.Райкина
. В 1970 году вместе со своим постоянным партнером Виктором Ильченко
стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Тогда же вместе с Ильченко и Михаилом Жванецким
организовал Одесский театр миниатюр.
В 1972-м начал работать в Московском театре миниатюр. Также снимался в кино. в числе картин с его участием – «Собачье сердце
», «Небеса обетованные
», «Старые клячи
», сериал «Мастер и Маргарита
».
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