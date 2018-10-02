Умер Роман Карцев

анонс

Холдинг планирует расширить свое участие в кинопроизводстве.

Национальная Медиа Группа инвестирует в «Притяжение 2»

Энсел Эльгорт попадет в «Вестсайдскую историю»

Гран-при смотра получил «Номер с видом на кокос».

1 октября

Умер Шарль Азнавур

Французский шансонье, композитор, поэт и актёр кино скончался на 95-м году жизни.