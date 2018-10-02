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«Путешествия доктора Дулиттла» с Дауни-младшим выйдут в январе 2020 года

2 октября
2018 год

Новости кино >>
2 октября 2018
Студия Universal перенесла релиз картины «Путешествия доктора Дулиттла» с Робертом Дауни мл. на девять месяцев. Теперь лента о чудаковатом докторе заявлена на 17 января 2020 года, сообщает The Hollywood reporter.

«Путешествия доктора Дулиттла» с Дауни-младшим выйдут в январе 2020 года

Изначально фильм, постановщиком которого является Стивен Гэган, должен был выйти 12 апреля 2019 года. Однако источники издания утверждают, что студия решила перенести релиз в надежде на большие кассовые сборы – 17 января выпадает в США на праздники в честь Дня Мартина Лютера Кинга. На студии считают, что эта дата поможет больше собрать и за рубежом. Кроме того, предыдущая дата была очень близка к релизу четвертых «Мстителей» (24 апреля 2019 года), где Роберт Дауни-младший также играет одну из главных ролей.

«Путешествие доктора Дуллитла» снимается по мотивам детских книг Хью Лофтинга. Помимо Дауни-младшего в фильме также сыграют Антонио Бандерас, Джим Бродбент и Майкл Шин, а животных озвучат Том Холланд, Эмма Томпсон, Рэйф Файнс, Марион Котийяр, Реми Малек и другие известные актеры.
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Антонио БандерасДжим БродбентРоберт Дауни мл.Марион КотийярРами МалекЭмма ТомпсонРэйф ФайнсТом ХолландМайкл Шин
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Мстители: Война бесконечности. Часть 2Путешествия доктора Дулиттла

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