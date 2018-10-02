«СуперБобровы: народные мстители» вновь сменили дату выхода в прокат

Фильм «СуперБобровы: народные мстители
» выйдет на широкие экраны 20 октября, а не 25 октября, как планировалось ранее, сообщает компания WDSSPR, занимающаяся прокатом ленты.
Изначально предполагалось, что продолжение популярной комедии 2016 года
выйдет в прокат 18 октября. Однако на этой же дате стояла другая отечественная комедия – «Вечная жизнь Александра Христофорова
» режиссера Евгения Шелякина
с Алексеем Гуськовым
в главной роли. Последний настаивал, что два этих релиза необходимо развести по времени. В результате «СуперБобровы: народные мстители» встали на дату 25 октября, на которую при этом заявлено еще четыре российских фильма, в том числе молодежная комедия «Только не они
». В итоге «СуперБобровы» остановились на субботней дате – 20 октября.
В новой части российская семья со сверхспособностями вынуждена выступать в цирке-шапито в Таиланде. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе — все хотят домой, на Родину. У Олега и Светы разлад в отношениях: она мечтает о детях, а Олегу совсем не до этого. И вот очередной скандал в семье: Олег уходит, хлопнув дверью. Возвращается, а Бобровых нет. Они уехали. Олегу приходится отправиться в Россию. На Родине ему предстоит не только вновь завоевать сердце Светы, но и объединить суперсилы семейства Бобровых в схватке со злодеями планетарного масштаба, сделав из нерадивых родственников настоящих супергероев.
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