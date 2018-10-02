Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«СуперБобровы: народные мстители» вновь сменили дату выхода в прокат

2 октября
2018 год

Новости кино >>
2 октября 2018
Фильм «СуперБобровы: народные мстители» выйдет на широкие экраны 20 октября, а не 25 октября, как планировалось ранее, сообщает компания WDSSPR, занимающаяся прокатом ленты.

«СуперБобровы: народные мстители» вновь сменили дату выхода в прокат

Изначально предполагалось, что продолжение популярной комедии 2016 года выйдет в прокат 18 октября. Однако на этой же дате стояла другая отечественная комедия – «Вечная жизнь Александра Христофорова» режиссера Евгения Шелякина с Алексеем Гуськовым в главной роли. Последний настаивал, что два этих релиза необходимо развести по времени. В результате «СуперБобровы: народные мстители» встали на дату 25 октября, на которую при этом заявлено еще четыре российских фильма, в том числе молодежная комедия «Только не они». В итоге «СуперБобровы» остановились на субботней дате – 20 октября.

В новой части российская семья со сверхспособностями вынуждена выступать в цирке-шапито в Таиланде. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе — все хотят домой, на Родину. У Олега и Светы разлад в отношениях: она мечтает о детях, а Олегу совсем не до этого. И вот очередной скандал в семье: Олег уходит, хлопнув дверью. Возвращается, а Бобровых нет. Они уехали. Олегу приходится отправиться в Россию. На Родине ему предстоит не только вновь завоевать сердце Светы, но и объединить суперсилы семейства Бобровых в схватке со злодеями планетарного масштаба, сделав из нерадивых родственников настоящих супергероев.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
КиноиндустрияКомедияРоссийские фильмы
персоны
Алексей ГуськовДмитрий ДьяченкоЕвгений Шелякин
фильмы
Вечная жизнь Александра ХристофороваСуперБобровыСуперБобровы. Народные мстителиТолько не они

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Роман Карцев
2 октября скончался актер Роман Карцев.
Шарль Азнавур
1 октября ушёл из жизни певец Шарль Азнавур.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Тунгышбай Жаманкулов
Людмила Крылова
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Эвери Брукс
Марибель Верду
Наташа Литтл
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Эфрен Рамирес
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

На районе
драма
Россия, 2018
Веном
научная фантастика, экранизация
США, 2018
Звезда родилась
драма, музыкальный фильм
США, 2018
Кислота
драма, комедия
Россия, 2018
Любовник моей жены
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Пришельцы в доме
комедия, приключения
Германия, Дания, Люксембург, 2018
Чёрный клановец
биография, криминальный фильм, трагикомедия, экранизация
США, 2018
Школа
триллер
Австралия, 2018
Непрощённый
драма, социальная драма
Россия, 2018
Книжный магазин
драма, экранизация
Великобритания, Германия, Испания, 2017
Профессионал
криминальный фильм, мелодрама, приключения, триллер
Германия, Канада, США, 2018
3 дня с Роми Шнайдер
биография, драма
Австрия, Германия, Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью