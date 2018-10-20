Вигго Мортенсену исполнилось 60 лет

Сегодня, 20 октября
, исполнилось 60
лет популярному американскому актёру Вигго Мортенсену
, прославившемуся ролью Арагорна в фэнтези-трилогии Питера Джексона «Властелин колец»
.
Вигго Питер Мортенсен-младший
родился 20 октября 1958
года в Нью-Йорке на Манхэттене в семье датчанина Вигго Питера Мортенсена-старшего
и американки Грейс Гэмбл
, рос в Аргентине, Дании и Венесуэле. В 1969-м мать с тремя детьми вернулась в Нью-Йорк. Вигго унаследовал от отца любовь к путешествиям и иностранным языкам — он свободно владеет английским, испанским и датским, а также в некоторой степени — норвежским, шведским и французским. В школе он вел активную спортивную жизнь — входил в состав теннисной команды и был капитаном команды по плаванию. Увлекался фотографией. Закончив в 1980-м университет Святого Лаврентия, , где получил степень бакалавра по испанистике и политике, отправился на историческую родину своего отца. Сменил множество работ, пытаясь заработать себе на жизнь — был официантом, лифтёром и продавцом цветов.
В 1982 году, вернувшись обратно в Штаты, загорелся идеей стать актёром и записался в школу актёрского мастерства. Он посещал актёрскую студию Уоррена Робертсона на протяжении двух лет, играя параллельно в нескольких театральных постановках. Его телевизионный дебют состоялся в 1984-м, когда он сыграл в мини-сериале «Джордж Вашингтон». Через год начинающий актёр засветился ролью Мозэса Хохляйтнера в романтическом триллере Питера Уира «Свидетель». До середины 90-х ему доверяли лишь отрицательных персонажей. В частности, его можно было увидеть в гангстерской драме Брайана Де Пальмы «Пути Карлито» и третьей части хоррор-серии «Техасская резня бензопилой», а в «Пророчестве» он сыграл самого Люцифера. Затем последовали менее характерные роли, зачастую с романтическим флером. В этот период Мортенсен снялся в таких фильмах, как «Портрет леди», «Солдат Джейн», «Психоз» и «Идеальное убийство».
Мировая слава к актёру пришла после того, как он воплотил Арагорна в экранизации культового цикла Джона Рональда Руэла Толкина. Эта роль досталась Мортенсену случайно из-за того, что Питер Джексон передумал снимать Стюарта Таунсенда, посчитав, что тот слишком молод для исполнения данной роли. После трилогии Вигго получил возможность поработать с Дэвидом Кроненбергом, и в результате их совместной работы появились картины «Оправданная жестокость», «Порок на экспорт» и «Опасный метод». Также снялся в фильмах «Багровый прилив», «Альбино Аллигатор», «Дневной свет», «Прогулка по Луне», «28 дней», «Идальго: Погоня в пустыне», «Капитан Алатристе», «Аппалуза», «Дорога», «В дороге», «Хауха» и «Зелёная книга». Всего на его счету более 50
ролей в кино и на телевидении.
За роль в картине «Капитан Фантастик» Вигго Мортенсен был удостоен премии «Спутник» и приза фестиваля в Бразилии. Обладатель ещё 30 престижных наград. Кроме работы в киноиндустрии, основал издательство Perceval Press, выпускает книги со своими стихотворениями и рассказами, увлекается фотографией и пением, занимается рисованием.
обсуждение >>