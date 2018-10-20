Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Вигго Мортенсену исполнилось 60 лет

20 октября
2018 год

Новости кино >>
20 октября 2018
Сегодня, 20 октября, исполнилось 60 лет популярному американскому актёру Вигго Мортенсену, прославившемуся ролью Арагорна в фэнтези-трилогии Питера Джексона «Властелин колец».

Вигго Мортенсену исполнилось 60 лет

Вигго Питер Мортенсен-младший родился 20 октября 1958 года в Нью-Йорке на Манхэттене в семье датчанина Вигго Питера Мортенсена-старшего и американки Грейс Гэмбл, рос в Аргентине, Дании и Венесуэле. В 1969-м мать с тремя детьми вернулась в Нью-Йорк. Вигго унаследовал от отца любовь к путешествиям и иностранным языкам — он свободно владеет английским, испанским и датским, а также в некоторой степени — норвежским, шведским и французским. В школе он вел активную спортивную жизнь — входил в состав теннисной команды и был капитаном команды по плаванию. Увлекался фотографией. Закончив в 1980-м университет Святого Лаврентия, , где получил степень бакалавра по испанистике и политике, отправился на историческую родину своего отца. Сменил множество работ, пытаясь заработать себе на жизнь — был официантом, лифтёром и продавцом цветов.

В 1982 году, вернувшись обратно в Штаты, загорелся идеей стать актёром и записался в школу актёрского мастерства. Он посещал актёрскую студию Уоррена Робертсона на протяжении двух лет, играя параллельно в нескольких театральных постановках. Его телевизионный дебют состоялся в 1984-м, когда он сыграл в мини-сериале «Джордж Вашингтон». Через год начинающий актёр засветился ролью Мозэса Хохляйтнера в романтическом триллере Питера Уира «Свидетель». До середины 90-х ему доверяли лишь отрицательных персонажей. В частности, его можно было увидеть в гангстерской драме Брайана Де Пальмы «Пути Карлито» и третьей части хоррор-серии «Техасская резня бензопилой», а в «Пророчестве» он сыграл самого Люцифера. Затем последовали менее характерные роли, зачастую с романтическим флером. В этот период Мортенсен снялся в таких фильмах, как «Портрет леди», «Солдат Джейн», «Психоз» и «Идеальное убийство».

В образе Арагорна

Мировая слава к актёру пришла после того, как он воплотил Арагорна в экранизации культового цикла Джона Рональда Руэла Толкина. Эта роль досталась Мортенсену случайно из-за того, что Питер Джексон передумал снимать Стюарта Таунсенда, посчитав, что тот слишком молод для исполнения данной роли. После трилогии Вигго получил возможность поработать с Дэвидом Кроненбергом, и в результате их совместной работы появились картины «Оправданная жестокость», «Порок на экспорт» и «Опасный метод». Также снялся в фильмах «Багровый прилив», «Альбино Аллигатор», «Дневной свет», «Прогулка по Луне», «28 дней», «Идальго: Погоня в пустыне», «Капитан Алатристе», «Аппалуза», «Дорога», «В дороге», «Хауха» и «Зелёная книга». Всего на его счету более 50 ролей в кино и на телевидении.

За роль в картине «Капитан Фантастик» Вигго Мортенсен был удостоен премии «Спутник» и приза фестиваля в Бразилии. Обладатель ещё 30 престижных наград. Кроме работы в киноиндустрии, основал издательство Perceval Press, выпускает книги со своими стихотворениями и рассказами, увлекается фотографией и пением, занимается рисованием.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Вигго Мортенсен созрел для собственного фильма
«Зелёная книга» Питера Фаррелли увезла из Торонто гран-при
Поиск по меткам
Американское киноДень рождения
персоны
Вигго Мортенсен
фильмы
Властелин колец: Братство КольцаВластелин колец: Возвращение КороляВластелин колец: Две крепости

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.
Александр Светлов
18 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Светлов.
Леонид Брусин
18 октября ушёл из жизни актёр Леонид Брусин.

День рождения >>

Виталий Альшанский
Юрий Боголюбов
Павел Галич
Игорь Горбачёв
Лариса Грибалева
Евгения Козырева
Бакен Кыдыкеева
Людмила Макарова
Снежана Прудько
Роже Анен
Ион Дикисяну
Элиане Жардини
Джон Красински
Бела Лугоши
Вигго Мортенсен
Элен Сюржер
все родившиеся 20 октября >>

Афиша кино >>

Примадонна
биография, драма, комедия
Великобритания, 2016
Лукас
боевик, триллер
Франция, 2018
Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения
Россия, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Галвестон
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2018
Дикая жизнь
драма
США, 2018
Закат
исторический фильм, мелодрама
Венгрия, Франция, 2018
Зимние братья
драма
Дания, Исландия, 2017
Лягушонок Риббит
детский фильм
Малайзия, США, 2014
Прогулка по Риму
приключения, семейное кино
Италия, 2017
Ученик чудовища
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Япония, 2015
Хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью