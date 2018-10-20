Вторые «Свирепые птички» перелетели на август 2019 года

Sony Pictures перенесла релиз сиквела мультфильма «Angry Birds в кино»
, основанного на популярной серии компьютерных игр, с 6 сентября 2019-го на 16 августа того же года. Причиной послужило соседство с продолжением «Оно»
, которое может легко обойти всех сентябрьских конкурентов, уточняет Deadline
.
Питер Динклэйдж
, Джош Гад
, Билл Хэйдер
, Джейсон Судейкис
и Дэнни Макбрайд
вернутся к своим ролям. К ним также присоединились Стерлинг К. Браун
, Эухенио Дербес
, Дав Камерон
, Рэйчел Блум
, Лесли Джонс
, Зак Вудс
, Аквафина
, Лил Рел
, Бек Беннет
и Бруклин Принс
.
Режиссёрами мультфильма числятся Туроп Ван Орман
и Джон Райс
.
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