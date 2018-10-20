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Вторые «Свирепые птички» перелетели на август 2019 года

20 октября
2018 год

Новости кино >>
20 октября 2018
Sony Pictures перенесла релиз сиквела мультфильма «Angry Birds в кино», основанного на популярной серии компьютерных игр, с 6 сентября 2019-го на 16 августа того же года. Причиной послужило соседство с продолжением «Оно», которое может легко обойти всех сентябрьских конкурентов, уточняет Deadline.

Вторые «Свирепые птички» перелетели на август 2019 года

Питер Динклэйдж, Джош Гад, Билл Хэйдер, Джейсон Судейкис и Дэнни Макбрайд вернутся к своим ролям. К ним также присоединились Стерлинг К. Браун, Эухенио Дербес, Дав Камерон, Рэйчел Блум, Лесли Джонс, Зак Вудс, Аквафина, Лил Рел, Бек Беннет и Бруклин Принс.

Режиссёрами мультфильма числятся Туроп Ван Орман и Джон Райс.
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