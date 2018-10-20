Дьябло Коди перезапустит ситком «Алиса»

Fox заказал пилот перезагрузки классического ситкома «Алиса»
, сообщает Variety
.
Сценаристами и исполнительными продюсерами сериала выступают Дьябло Коди
и Лиз Астроф
. Warner Bros. Television и Fox будут совместно продюсировать.
Оригинал рассказывал про домохозяйку из Лонг-Айленда Алису Хайт (Линда Лавин
), которая ушла от мужа и уехала вместе с сыном-подростком Томми в Аризону, где устраивается официанткой в придорожную закусочную и в конце концов находит новую любовь. Сериал, вдохновлённый картиной Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живёт»
с Эллен Бёрстин
и Крисом Кристофферсоном
, продержался на CBS девять сезонов с 1976 по 1985 год.
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