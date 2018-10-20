Фильм «Человек, который удивил всех» понравился зрителям на фестивале в Пиньяо

Картина Натальи Меркуловой
и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех»
, участвовавшая в программе «Крадущиеся тигры» на Втором Международном кинофестивале в Пинъяо в Китае, удостоена Приза зрительских симпатий. Награду получила Ситора Алиева
. Об этом сообщила
на своей странице в социальной сети Facebook продюсер фильма Екатерина Филиппова
.
Смотр стартовал 11 октября. Соперниками российской ленты выступили «Воображаемая страна» Сью Хуа Ео
, «Груз» Огнена Главонича
, «Сони» Ивана Аира
и «Метеоры» Ромэна Лагуна
. В фестивальной программе также участвовал киноальманах Half the Sky
, снятый женщинами-режиссёрами из разных стран. Среди них – Елизавета Стишова
, победительница прошлогоднего фестиваля в Пиньяо с фильмом «Сулейман гора»
.
Основатель киносмотра – китайский режиссёр Цзя Чжанкэ
. Фестивальным директором является Марко Мюллер
, руководивший ранее Венецианским, Римским, Туринским кинофестивалями, а также фестивалем в Локарно.
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