Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фильм «Человек, который удивил всех» понравился зрителям на фестивале в Пиньяо

20 октября
2018 год

Новости кино >>
20 октября 2018
Картина Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех», участвовавшая в программе «Крадущиеся тигры» на Втором Международном кинофестивале в Пинъяо в Китае, удостоена Приза зрительских симпатий. Награду получила Ситора Алиева. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook продюсер фильма Екатерина Филиппова.

Ситора Алиева
фото: facebook.com

Смотр стартовал 11 октября. Соперниками российской ленты выступили «Воображаемая страна» Сью Хуа Ео, «Груз» Огнена Главонича, «Сони» Ивана Аира и «Метеоры» Ромэна Лагуна. В фестивальной программе также участвовал киноальманах Half the Sky, снятый женщинами-режиссёрами из разных стран. Среди них – Елизавета Стишова, победительница прошлогоднего фестиваля в Пиньяо с фильмом «Сулейман гора».

Основатель киносмотра – китайский режиссёр Цзя Чжанкэ. Фестивальным директором является Марко Мюллер, руководивший ранее Венецианским, Римским, Туринским кинофестивалями, а также фестивалем в Локарно.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Телепремьера фильма «Человек, который удивил всех» состоится до конца года
Картину «Человек, который удивил всех» отметили спецпризом на киносмотре в Египте
«Человек, который удивил всех» включён в конкурсную программу фестиваля в Пиньяо
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Ситора АлиеваНаталья МеркуловаЕлизавета СтишоваЕкатерина ФилипповаЧжанкэ ЦзяАлексей Чупов
фильмы
Человек, который удивил всех

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.
Александр Светлов
18 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Светлов.
Леонид Брусин
18 октября ушёл из жизни актёр Леонид Брусин.

День рождения >>

Виталий Альшанский
Юрий Боголюбов
Павел Галич
Игорь Горбачёв
Лариса Грибалева
Евгения Козырева
Бакен Кыдыкеева
Людмила Макарова
Снежана Прудько
Роже Анен
Ион Дикисяну
Элиане Жардини
Джон Красински
Бела Лугоши
Вигго Мортенсен
Элен Сюржер
все родившиеся 20 октября >>

Афиша кино >>

Примадонна
биография, драма, комедия
Великобритания, 2016
Лукас
боевик, триллер
Франция, 2018
Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения
Россия, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Галвестон
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2018
Дикая жизнь
драма
США, 2018
Закат
исторический фильм, мелодрама
Венгрия, Франция, 2018
Зимние братья
драма
Дания, Исландия, 2017
Лягушонок Риббит
детский фильм
Малайзия, США, 2014
Прогулка по Риму
приключения, семейное кино
Италия, 2017
Ученик чудовища
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Япония, 2015
Хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью