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Шон Бин станет жертвой Агента 47

20 октября
2018 год

Новости кино >>
20 октября 2018
Шон Бин станет первой неуловимой целью Агента 47 в сиквеле игры Hitman, разработанном IO Interactive, который выйдет 13 ноября на PS4, Xbox One и РС.

Согласно опубликованному на Screen Rаnt трейлеру, актёр воплотил образ Марка Фабы по прозвищу Бессмертный, которого игрокам предстоит найти и убить за десять дней в Майами, начиная с 20 ноября.



По сюжету нового персонажа Бина неоднократно пытались ликвидировать, но каждый раз он оставался в живых, в отличие от его прежних героев, обязательно погибавших в кадре. И теперь Фаба ждёт встречи с Хитманом.

В первой части одной из неуловимых целей послужил Гэри Бьюзи. Охота за его персонажем стартовала в июле 2016 года, а скрывался он в локации «Сапиенца».
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Шон Бин станет жертвой Агента 47 фотографии
Шон Бин станет жертвой Агента 47 фотографии
Шон Бин станет жертвой Агента 47 фотографии
Шон Бин станет жертвой Агента 47 фотографии
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