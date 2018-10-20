Шон Бин станет жертвой Агента 47

Шон Бин станет первой неуловимой целью Агента 47 в сиквеле игры Hitman, разработанном IO Interactive, который выйдет 13 ноября на PS4, Xbox One и РС.
Согласно опубликованному на Screen Rаnt трейлеру, актёр воплотил образ Марка Фабы по прозвищу Бессмертный, которого игрокам предстоит найти и убить за десять дней в Майами, начиная с 20 ноября.
По сюжету нового персонажа Бина неоднократно пытались ликвидировать, но каждый раз он оставался в живых, в отличие от его прежних героев, обязательно погибавших в кадре. И теперь Фаба ждёт встречи с Хитманом.
В первой части одной из неуловимых целей послужил Гэри Бьюзи. Охота за его персонажем стартовала в июле 2016 года, а скрывался он в локации «Сапиенца».
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