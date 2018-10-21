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Хулио Медему исполнилось 60 лет

21 октября
2018 год

Новости кино >>
21 октября 2018
Сегодня, 21 октября, исполнилось 60 лет культовому испанскому режиссёру, оператору, сценаристу и актёру Хулио Медему, чьи фильмы обласканы критиками и международными призами.

Хулио Медему исполнилось 60 лет
фото: blog.elespanol

Хулио Медем родился в Сан-Себастьяне 21 октября 1958 года. Закончил медицинский факультет в Университете Страны Басков в 1985 году. Кино увлёкся ещё в возрасте 15 лет, с 1975-го по 1983-й снял на камеру Super-8 ряд экспериментальных короткометражек: «Слепой», «Прошлый четверг», «Лапша», «Если бы я был поэтом...(Антонио Мачадо)» и «Театр в Сории». Ещё будучи студентом, сотрудничал с ежедневной газетой La Voz de Euskadi, где вёл колонку о кино. Он также был автором и соавтором ряда статей о кино и телевидении, опубликованных в других изданиях, включая Cinema 2002. Выступил помощником режиссёра и монтажёром копии картины Хосе Марии Тудури «Хроника Второй Карлистской войны». В 1985 году начал снимать короткометражные ленты 35-миллиметровой камерой («Мартин», «Лапы на голове», «Ровно в шесть», «Баскский ежедневник»).

Полнометражный дебют режиссёра состоялся в 1992-м, когда на экраны вышла масштабная драма «Коровы» о кровной вражде, соперничестве и любви между двумя баскскими семьями на протяжении трёх поколений. Картина получила премию «Гойя», Золотую награду на Кинофестивале в Токио, «Особое отличие» на фестивале мирового кино в Монреале и Приз города Турина «Лучшему фильму».

Хулио Медему исполнилось 60 лет
фото: Кадр из фильма «Рыжая белка»

На счету мастера ещё девять полнометражных работ. Он поставил незабываемые фильмы «Рыжая белка», «Земля», «Любовники полярного круга», «Люсия и секс», «Комната в Риме» и «Ма Ма». В 2007 на экраны вышла «Беспокойная Анна», посвящённая его сестре-художнице Анне, погибшей в 2000-м в автокатастрофе. В картине использовались картины Анны. Поставил одну из новелл для киноальманаха «Гавана, я люблю тебя» и документальную ленту «Баскболл: Кожа против камня». В ноябре этого года режиссёр представит свой новый фильм «Кровавое дерево».

Кроме того, в 1994-м он написал сценарий вместе с Икаром Боллаин к его первому полнометражному фильму «Привет, ты одна?» и выступил продюсером видеоклипа Антонио Вега Oceano de Sol. В 1997-м основал студию кинопроизводства Alicia produce, назвав её в честь своей второй дочери Алисии. Именно на этой студии Альваро Пастор и Антонио Нахас сняли нашумевшую ленту о людях с синдромом Дауна «Я тоже», чьим продюсером выступил Хулио Медем. Обладатель ещё 32 престижных наград, среди которых призы фестивалей в Каннах, Монреале, Роттердаме, Сиэтле и Брюсселе.
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