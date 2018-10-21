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Съёмки «Флэша» начнутся в конце 2019 года

21 октября
2018 год

Новости кино >>
21 октября 2018
Warner Bros. перенесла старт съёмок сольного «Флэша» из киновселенной DC с марта на конец 2019 года. Премьеру картины и вовсе следует ожидать не раньше 2021-го, уверяет Variety.

Съёмки «Флэша» начнутся в конце 2019 года
фото: comicbook.com

Причинами переноса стали желание отполировать сценарий, не устроивший боссов студии, и занятость Эзры Миллера в «Фантастических тварях». Съёмки третьей части спин-оффа «Гарри Поттера» начнутся в июле будущего года.

Ленту планируют поставить авторы сценария к марвеловскому кинокомиксу «Человек-паук: Возвращение домой» Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли. Компанию персонажу Миллера составят Галь Гадот (Чудо-женщина), Билли Крадап (отец Аллена), Джеффри Дин Морган (отец Брюса Уэйна), Рэй Фишер (Киборг) и Кирси Клемонс (Айрис Уэст).
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