Съёмки «Флэша» начнутся в конце 2019 года

Warner Bros. перенесла старт съёмок сольного «Флэша»
из киновселенной DC с марта на конец 2019 года. Премьеру картины и вовсе следует ожидать не раньше 2021-го, уверяет Variety
.
Причинами переноса стали желание отполировать сценарий, не устроивший боссов студии, и занятость Эзры Миллера
в «Фантастических тварях»
. Съёмки третьей части спин-оффа «Гарри Поттера»
начнутся в июле будущего года.
Ленту планируют поставить авторы сценария к марвеловскому кинокомиксу «Человек-паук: Возвращение домой» Джонатан Голдштейн
и Джон Фрэнсис Дейли
. Компанию персонажу Миллера составят Галь Гадот
(Чудо-женщина), Билли Крадап
(отец Аллена), Джеффри Дин Морган
(отец Брюса Уэйна), Рэй Фишер
(Киборг) и Кирси Клемонс
(Айрис Уэст).
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