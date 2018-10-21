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Лука Гуаданьино превратит в фильм песни Боба Дилана

21 октября
2018 год

Новости кино >>
21 октября 2018
Лука Гуаданьино после ремейка «Суспирии» подобрал себе новый фильм.

Лука Гуаданьино превратит в фильм песни Боба Дилана
фото: b9.com

Согласно изданию The Wrap, режиссёр адаптирует для кино альбом Боба Дилана Blood on Tracks. Сценарий к картине напишет Ричард ЛаГравенезе. Идея с адаптацией принадлежит продюсеру Родригу Тейшейре.

Пятнадцатый студийный альбом был написан Диланом, когда он разводился с женой Сарой, прожив с ней десять лет. Впрочем, общего сюжета у композиций нет, поэтому создателям картины придётся придумывать, скорее всего, свою историю.

Blood on Tracks является одним из самых успешных альбомов Дилана. В 2003-м он занял 16-е место в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone.
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