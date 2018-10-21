Лука Гуаданьино превратит в фильм песни Боба Дилана

Лука Гуаданьино
после ремейка «Суспирии»
подобрал себе новый фильм.
Согласно изданию The Wrap
, режиссёр адаптирует для кино альбом Боба Дилана
Blood on Tracks. Сценарий к картине напишет Ричард ЛаГравенезе
. Идея с адаптацией принадлежит продюсеру Родригу Тейшейре
.
Пятнадцатый студийный альбом был написан Диланом, когда он разводился с женой Сарой, прожив с ней десять лет. Впрочем, общего сюжета у композиций нет, поэтому создателям картины придётся придумывать, скорее всего, свою историю.
Blood on Tracks является одним из самых успешных альбомов Дилана. В 2003-м он занял 16-е место в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone.
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